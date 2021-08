Interpellanza presentata dai Consiglieri di Repubblica Futura in merito alla medicina di base

Interpellanza presentata dai Consiglieri di Repubblica Futura in merito alla medicina di base.

Alla luce delle dichiarazioni del Segretario di Stato Ciavatta sulle modifiche innovative circa le modalità di accesso alla medicina di base che avrebbero portato da subito il miglioramento dell’accesso alle cure, considerato, inoltre, l’elevato numero di segnalazioni di disservizi provenienti dai cittadini, relativi alle difficoltà per accedere anche solo al consulto telefonico con il proprio medico,

Si chiede:

- se l’attuale Direttore della medicina di base abbia mai presentato un progetto di riorganizzazione/ristrutturazione complessivo;

- se l’eventuale progetto sia stato valutato dal Comitato Esecutivo e/o dalla Segreteria di Stato competente (si richiede, qualora esista, copia del progetto); - se l’eventuale progetto organizzativo sarà attuato e in che tempi;

- quali siano gli intendimenti del Governo circa la messa in campo di linee di indirizzo precise, mediante la fissazione di obiettivi specifici, che vincolino le dirigenze a porre in essere interventi urgenti per consentire il miglioramento del servizio, una risposta più celere ai cittadini, la fine del continuo turnover dei medici, la possibilità di interloquire facilmente con un medico e non solo con un centralino, la possibilità di ottenere visite senza doversi rivolgere alla sanità privata; o in alternativa a raggiungere obiettivi diversi, che chiediamo di indicare.

Si richiede risposta scritta.

Repubblica Futura



