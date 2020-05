Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare di Repubblica Futura in merito a contagi da COVID - 19 in strutture ISS

In relazione a quanto avvenuto le scorse settimane all’interno delle strutture ISS (Colore del Grano e Reparto di medicina dell’Ospedale di Stato), oggetto di una serie di contagi del virus COVID-19, si chiede al Congresso di Stato di conoscere: se il Direttore Generale ISS abbia avviato delle verifiche formali per valutare quanto accaduto (in caso positivo si chiede di acquisire documentazione scritta); se il Direttore Generale ISS o altra figura della struttura ISS a ciò preposta abbiano avviato su questi temi delle interlocuzioni formali con il Commissario Straordinario per l’emergenza sanitaria (in caso positivo si chiede documentazione scritta) per valutare modalità operative tese a ridurre il rischio di contagio; se l’Authority Sanitaria abbia avviato, come previsto nelle norme in materia di vigilanza, attività di accertamento sulle strutture ISS coinvolte valutando il rispetto delle disposizioni in materia sanitaria; se siano confermate le voci di pesanti intromissioni e/o divergenze nella gestione dell’Authority sanitaria, soggetto preposto alla vigilanza nel settore sanitario e socio sanitario, e se la scomparsa del Direttore Authority dalla comunicazione pubblica svolta dall’URP ISS sia ascrivibile a tale condizione. Si chiede inoltre al Governo se siano confermate le voci di dimissioni di figure con ruoli di responsabilità ISS o nella gestione dell’emergenza COVID-19 e se si sia già avviato il reclutamento di un nuovo Direttore Generale ISS (in caso affermativo si chiede di avere documentazione scritta) con conseguente riorganizzazione del Comitato Esecutivo ISS in cui – si ricorda - è compreso il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie. Si richiede risposta scritta

Repubblica Futura