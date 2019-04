Interpellanza Ps-Psd su consulenza

Nella giornata odierna i Consiglieri Alessandro Mancini del Partito Socialista e Iro Beluzzi del Partito dei Socialisti e dei Democratici , hanno depositato presso la Segreteria Istituzionale una interpellanza con richiesta di risposta scritta in merito ad una delibera del Congresso di Stato per una consulenza di 36.000,00 euro , di seguito il testo dell’interpellanza : In riferimento alla delibera del on. Congresso di Stato N. 14 della seduta de 27 Marzo 2019, in cui viene conferito incarico professionale per il progetto di rivisitazione del contratto di trasporto scolastico , dei percorsi e delle linee del trasporto pubblico urbano, al Dott. Yannick Flavio per l’importo di euro 36.000,00 si interpella il governo per : Le regioni per cui è stato conferito tale incarico a professionista esterno e per quali regioni non sono stati coinvolti funzionari o esperti della Amministrazione Pubblica. Se è stato fatto un apposito bando di selezione. Quali siano le competenze specifiche del Dott. Yannick Flavio e se il professionista è residente in territorio sammarinese Se il Dott. Yannick Flavio ha rapporti di parentela con Segretari di Stato o Consiglieri della Repubblica. Si richiede inoltre copia del disciplinare di incarico. Si richiede risposta scritta.

I Consiglieri Alessandro Mancini (Partito Socialista) Iro Beluzzi (Partito dei Socialisti e dei Democratici)