Interrogazione da parte dei membri di opposizione.

I sottoscritti Consiglieri della Repubblica,

considerati i seguenti documenti

⎯ l’interrogazione depositata in data 22 gennaio 2025 dai Gruppi Consigliari di Repubblica Futura, Rete e Domani Motus Liberi sui fatti relativi alla battuta di caccia finalizzata all’abbattimento di cinghiali svoltasi in zona San Michele-Ranco in data 19 gennaio 2025; ⎯ la risposta del 19 febbraio 2025 del Segretario di Stato Matteo Ciacci all’interrogazione di cui sopra;

⎯ il bando di concorso pubblico per la copertura definitiva di Profilo di Ruolo (PDR) di Guardia Ecologica (GUAECO) repertorio 13/2023/CP del 12 dicembre 2023 con scadenza di presentazione delle domande di ammissione al bando 15 gennaio 2024;

⎯ la delibera del Congresso di Stato n. 20 del 19 marzo 2024 sulla nomina della Commissione Giudicatrice per il concorso di cui al punto precedente, considerate inoltre le dichiarazioni sui media del Segretario di Stato Federico Pedini Amati circa gli accadimenti del 19 gennaio 2025,

interrogano il Governo per conoscere:

1. gli esiti, con evidenza scritta, delle indagini relative all’incidente occorso durante la battuta di caccia del 19 gennaio 2025;

2. se il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, coinvolto per sua stessa ammissione nell’incidente di cui al punto 1, abbia subito, in esito alle suddette indagini, sanzioni penali o amministrative;

3. in caso di risposta affermativa al punto precedente quali sanzioni siano state comminate al Segretario di Stato e chi le abbia irrogate;

4. quando sia stato espletato il bando per la copertura definitiva di un PDR di Guardia Ecologica, pubblicato il 12 dicembre 2023 con scadenza delle domande il 15 gennaio 2024, e, nel caso di recente espletamento, il motivo di un così significativo ritardo;

5. quali membri, fra titolari e supplenti di cui alla delibera del Congresso di Stato n.20 del 19 marzo 2024, abbiano effettivamente fatto parte della Commissione Giudicatrice;

6. quale, fra i Commissari effettivi, sia stato il solo Commissario preposto alla valutazione di ciascuna delle prove con l’attribuzione del relativo punteggio di cui all’art. 11 del bando di concorso;

7. se corrisponda al vero che il Segretario di Stato Federico Pedini Amati abbia partecipato al bando di concorso per la copertura definitiva del PDR di Guardia Ecologica;

8. se, nel caso, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati abbia preventivamente e formalmente reso edotto il Congresso di Stato della sua volontà di partecipare al predetto bando di selezione (si richiede evidenza scritta);

9. se, nel caso e data la collegialità delle delibere del Congresso di Stato, quali azioni il Segretario Pedini Amati abbia posto in essere per rendere effettiva la sua terzietà prima nella nomina della Commissione giudicatrice e successivamente nell’espletamento delle prove del predetto concorso pubblico (si richiede evidenza scritta);

10. se corrisponda al vero che, in esito al predetto bando di selezione, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati sia risultato vincitore del bando medesimo;

11. se, in esito al bando di selezione di cui sopra, il Dipartimento della Funzione Pubblica abbia proceduto alla nomina del candidato vincitore, al relativo inquadramento nel profilo di ruolo e alla prima assegnazione alla UO di spettanza, e se abbia attribuito un termine per la presa in servizio del vincitore ai sensi dell’art. 21 della legge n.107 del 31 luglio 2009; in caso contrario i motivi del mancato avvio di tale procedura ed i tempi stimati per il suo definitivo espletamento.

È richiesta risposta scritta. Con osservanza.

