Interrogazione dei consiglieri Cecchetti e Margiotta

Da alcuni anni l’edificio occupato dall’Istituto Musicale, il quale è stato trasferito momentaneamente in altra sede, come altre realtà del Paese che avevano trovato dimora stabile nello stessa struttura, è fermo nei suoi lavori ed in particolare quello che preoccupa non solo i cittadini del Castello di Borgo Maggiore, ma credo anche l’intera popolazione, è vedere all’ingresso del Centro Storico il degrado attorno allo stesso, determinato da impalcature ancora presenti e lo stato fatiscente dell’immobile. L’edificio in oggetto, che ha trovato il suo inizio lavori dopo anni travagliati e di contese, dettate dalla procedura di appalto, che fin da subito ha riscontrato dell’inverosimili difficoltà, è dal 2012 chiuso ed in balia dei venti e di un’ulteriore Governo che si è disinteressato totalmente del fabbricato esistente e dei cosiddetti suoi inquilini. In considerazione che a Borgo Maggiore tante sono le necessità di spazi manifestati, non solo dalla Giunta di Castello, ma anche da Associazioni e cittadini e visto l’attuale stato di fatto dell’immobile e del nulla di fatto a tutt’oggi, interroghiamo il Governo per conoscere: a) il motivo della non ripresa dei lavori dell’edificio sopracitato; b) se si è proceduto ad ulteriore appalto; c) se il Segretario competente ed il Governo ritengano chiuso il capitolo ristrutturazione dell’immobile; d) se si perché non vengono smontate le impalcature; e) lo stato attuale del fabbricato al suo interno; f) se l’Istituto Musicale troverà a breve una nuova ed altra definitiva collocazione; g) se la risposta al punto F è positiva, cosa ritiene di fare dell’edificio oggetto dell’interpellanza; h) l’ammontare totale dei costi sostenuti fino ad oggi. Si richiede risposta scritta

I Consiglieri Indipendenti Giovanna Cecchetti Tony Margiotta