Interrogazione di Alleanza Riformista sull’uso del suolo pubblico

Il Gruppo Consiliare di Alleanza Riformista, ritenendo meritevole di particolare attenzione e salvaguardia il territorio sammarinese ed il suolo pubblico, ha depositato nella giornata di giovedì 16 gennaio, presso la Segreteria Istituzionale, un’interrogazione sull’occupazione e sulla concessione del suolo pubblico in favore di soggetti privati, con particolare attenzione alla situazione al 31 dicembre 2024. L’obiettivo dell’interrogazione è finalizzato ad acquisire, per valutare l’opportunità di modificare le norme in materia vigenti, tutte le informazioni necessarie sull’utilizzo del suolo pubblico, su quali siano gli organi autorizzativi, su quale sia la durata delle concessioni, su quali siano le entrate economiche per lo Stato a titolo di corrispettivo delle concessioni medesime, anche con particolare riferimento al Centro Storico della Repubblica.

Di seguito il testo della interrogazione con richiesta di risposta scritta:

I sottoscritti, nella veste di membri del Consiglio Grande e Generale, con riferimento all’occupazione del suolo pubblico, interrogano il Governo per sapere:

- quante sono le concessioni in uso di suolo pubblico in tutta la Repubblica alla data del 31.12.2024 e che corrispettivo annuale complessivo è elargito in favore dell’Ecc.ma Camera;

- quali sono le concessioni in uso di suolo pubblico all’interno del Centro Storico alla data del 31.12.2024; con riferimento alle stesse, si chiede di indicare altresì, la durata di ogni singola concessione in uso ed il relativo corrispettivo annuale elargito in favore dell’Ecc.ma Camera, anche indicando il corrispettivo per metro quadro di occupazione;

- quali erano le norme vigenti in materia di concessione di suolo pubblico alla data del 31.12.2024, quali solo i soggetti autorizzativi e se sono stati richiesti preventivi pareri da altri entri, quali ad esempio, la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d’Arte;

- se negli atti di concessioni in uso temporaneo di suolo pubblico nel Centro Storico al 31.12.2024 era prevista espressamente la possibilità di installazione di strutture di copertura del suolo pubblico medesimo.

c.s. Gruppo Consiliare di Alleanza Riformista