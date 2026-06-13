Interrogazione di Repubblica Futura - Avvocato Luciano Calamaro: nomina Agente del governo alla CEDU





In relazione alla Delibera del Congresso di Stato n. 17 del 26 maggio 2026 con oggetto: “Conferimento dell’incarico di Agente del Governo innanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani all’Avv. Luciano Calamaro e suo incarico di consulenza”,

si interroga il Congresso di Stato per conoscere:

le motivazioni per la cessazione dell’incarico dell’Avv. Sabrina Bernardi quale Agente del Governo innanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani a far data dal 31 maggio 2026 (Si chiede copia di eventuali comunicazioni intercorse);

se la nomina è collegata alla Delibera del Congresso di Stato n. 33 del 5 maggio 2026 con la consulenza all’avvocato Marcello Clarich;

quale sia la “comprovata ed adeguata esperienza particolarmente qualificata, pienamente coerente con le funzioni di Agente di Governo presso la Corte Europea dei Diritti Umani”, dell’avvocato Luciano Calamaro (si chiede copia scritta);

quale è l’età dell’avv. Calamaro e se lo stesso è in attività lavorativa o in quiescenza;

se l’avvocato Luciano Calamaro ha le necessarie competenze linguistiche (inglese / francese) per rappresentare la Repubblica di fronte alla CEDU (si chiede certificazione competenze linguistiche);

se l’avvocato Luciano Calamaro ha conoscenza dell’ordinamento e delle leggi della Repubblica di San Marino;

se all’avvocato Luciano Calamaro sarà rilasciato passaporto diplomatico o passaporto di servizio per la funzione svolta;

da chi sia stata indicata la nomina dell’avvocato Luciano Calamaro al Congresso di Stato, ovvero quale o quali membri del Congresso di Stato abbiano individuato e attraverso quali canali la figura dell’avvocato Luciano Calamaro (si chiede documentazione scritta);

se l’avvocato Luciano Calamaro dispone di partita iva o codice operatore economico;

se il Congresso di Stato ha compiuto delle valutazioni sul personale dell’Avvocatura di Stato, Dipartimento Affari Esteri e iscritti all’ordine degli Avvocati e notai della Repubblica di San Marino, ex Commissari della Legge, per reperire una figura da nominare Agente del governo presso la CEDU (si chiede documentazione scritta);

come si è quantificata la somma di euro 1250,00 mensili in favore dell’avvocato Luciano Calamaro considerando che con delibera 6 del 23 maggio 2025 era stato corrisposto all’avvocato Sabrina Bernardi un corrispettivo di euro 900,00;

a quanto ipoteticamente ammonteranno all’anno le spese di funzionalità citate in delibera e da quale località dovranno essere effettuate le trasferte verso Strasburgo;

se la consulenza dell’avvocato Luciano Calamaro è collegata alla delibera n. 2 del 26 maggio 2026 “Autorizzazione all'emissione di bando pubblico di selezione per posizione dirigenziale di Avvocato Generale dello Stato dell'Unità Organizzativa (UO) extra-dipartimentale ''Avvocatura dello Stato'' e prorogatio incarico Dirigente UO Avvocatura dello Stato”;

se corrisponde al vero che l’avvocato Luciano Calamaro fosse in predicato per essere nominato dal Congresso di Stato Avvocato Generale dello Stato;

se il Congresso di Stato ha formulato le necessarie valutazioni rispetto al conferimento del ruolo di Agente del governo a una figura che non fa parte dell’Amministrazione, nè ha alcun legame con la Repubblica San Marino.

In ultimo, considerando l’abnormità della vicenda, Repubblica Futura interroga il governo per sapere se intende ritirare la Delibera di nomina dell’avvocato Luciano Calamaro in attesa del completamento della selezione dell’Avvocato Generale dello Stato e conferire tale incarico temporaneamente ad altro funzionario pubblico in ruolo al fine di risparmiare almeno 50.000 euro e fare ricoprire un ruolo così rilevante a un professionista sammarinese appartenente all’Amministrazione.



Si richiede risposta scritta.



Interrogazione di Repubblica Futura













