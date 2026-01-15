Interrogazione di Repubblica Futura su Villa Filippi

Interrogazione di Repubblica Futura su Villa Filippi.

Premesso che:

interrogano il Congresso di Stato per sapere:

1) se sia a conoscenza delle modalità con cui è stato predisposto il bando di vendita di Villa Filippi e se ritenga tali modalità coerenti con l’interesse pubblico e con la necessaria tutela del patrimonio culturale della Repubblica;

2) se, considerata la partecipazione pubblica in Cassa di Risparmio, non ritenga opportuno valutare l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato sull’immobile in oggetto;

3) se sia stato richiesto, o si intenda richiedere con urgenza, il parere della Commissione per la Conservazione dei Monumenti in merito al valore storico, artistico e culturale di Villa Filippi e alle eventuali misure di tutela da applicare;

4) se non ritenga necessario prevedere vincoli di salvaguardia e di destinazione d’uso prima di qualsiasi eventuale alienazione del bene;

5) se non ritenga strategico, una volta garantita la tutela pubblica dell’immobile, promuovere forme di collaborazione e sinergia con soggetti privati, finalizzate alla valorizzazione di Villa Filippi come polo culturale, formativo o istituzionale di interesse nazionale;

6) quali iniziative concrete intenda intraprendere affinché Villa Filippi non venga sottratta alla sua funzione culturale e identitaria e destinata a logiche meramente speculative.

Si chiede inoltre che il Congresso di Stato riferisca con urgenza al Consiglio Grande e Generale sugli intendimenti e sulle eventuali azioni che intende porre in essere in merito alla vicenda. Si richiede risposta scritta.

