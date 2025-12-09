Interrogazione di RETE sul “Museo del Trenino Storico”

Interrogazione di RETE sul “Museo del Trenino Storico”.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI

VISTA la delibera del Congresso di Stato n. 26 del 28 ottobre 2025, con la quale il Congresso ha sottratto € 500.000 al fondo per la gestione dei parchi e del verde pubblico per destinarli al fondo per il recupero delle gallerie e rotabili di Borgo Maggiore e S. Marino Città;

VISTO ALTRESÌ che il progetto così finanziato risulta, da dichiarazioni pubbliche, essere finalizzato all’allungamento di circa cento metri (100 mt) del binario morto su cui giace il c.d. “treno bianco azzurro” per condurlo - nella prosa della Televisione di Stato - “fino al cuore del Piazzale Stazione” [1], qualunque cosa si intenda per “cuore” di un piazzale.

CONSIDERATE le esternazioni del Segretario di Stato Federico Pedini Amati rilasciate a favore della Televisione di Stato (“Perché in realtà il trenino che noi tutti auspicavamo invece arrivasse fino a Borgo Maggiore, oggi lo portiamo al centro della stazione. Quell'area si chiama la stazione, non a caso. C'era un bagno collegato a un'attività commerciale, oggi al posto di quell'attività commerciale c'è il Museo del trenino. Però ci sono guardati bene dal dire [i sottoscritti interroganti, NdA] che c'è il museo del trenino storico in quell'edificio e non solamente i bagni” [2]);

RILEVATO che detto “Museo del trenino storico” non è segnalato su alcuna guida turistica e che non è reclamizzato sul sito di promozione turistica curato dall’Ufficio del Turismo, il quale non lo menziona neanche nelle pagine dedicate al Trenino e alla Galleria Montale [3]; più in generale, di detto museo non risulta alcun riferimento pubblico su internet al di fuori delle esternazioni del Segretario di Stato, Federico Pedini Amati;

RILEVATO ALTRESÌ che, da sopralluogo effettuato dagli scriventi presso il “Piazzale Stazione”, risulta essere ivi presente un edificio all’interno del quale sono alloggiati bagni pubblici e la sede di un’associazione culturale (si vedano fotografie allegate), senza indicazione né traccia di museo alcuno;

OSSERVATO che, secondo il vocabolario della Lingua Italiana edito da Treccani, per museo si intende “la raccolta di opere d’arte, o di oggetti aventi interesse storico- scientifico, etno-antropologico e culturale; anche, l’edificio destinato a ospitarli, a conservarli e a valorizzarli per la fruizione pubblica, spesso dotato di apposito corredo didattico” [4];

INTERROGANO IL CONGRESSO DI STATO PER SAPERE

1. L’ubicazione esatta del “Museo del trenino storico”;

2. Il numero di visitatori e gli incassi del “Museo del trenino storico” nell’ultimo quinquennio;

3. Gli orari e i giorni di apertura del “Museo del trenino storico”, nonché la sua data di inaugurazione;

4. L’identità dei proprietari e dei curatori del “Museo del trenino storico”;

5. Se e in quali occasioni il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha visitato il “Museo del trenino storico”;

6. Se il Congresso di Stato ha concesso patrocini non onerosi, erogato contributi finanziari o fornito qualunque altra forma di sostegno al “Museo del trenino storico”; in caso affermativo, si chiede copia delle relative delibere;

7. Per quali motivi il sito promozionale dell'Ufficio del Turismo (www.visitsanmarino.com) non fa menzione del "Museo del Trenino Storico";

8. Quali sono i risultati attesti dalla spesa di 500.000 euro per valorizzare il "Museo del trenino storico", ovunque esso si trovi (ammesso che si trovi), mediante l'allungamento di un binario morto.

Si richiede risposta scritta.

Per il Gruppo RETE, i Consiglieri:

Santi Emanuele, Zeppa Gian Matteo, Zonzini Giovanni Maria

