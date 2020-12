Interrogazione presentata da Repubblica Futura sull’Agenzia per lo Sviluppo

Interrogazione presentata da Repubblica Futura sull’Agenzia per lo Sviluppo.

Alla luce di quanto emerso nel comma comunicazioni del Consiglio Grande e Generale di dicembre e in merito a voci ampiamente diffuse, riportate anche dai social network, interroghiamo il Governo per sapere:

● se risponde al vero che il Consiglio di Amministrazione di Agenzia per lo Sviluppo abbia prima deliberato di non sottoscrivere l’aumento di capitale di Giochi del Titano – società partecipata da Agenzia – senza convocare l’Assemblea dei Soci e poi di essersi rimangiata la decisione;

● se risponde al vero che il Direttore Generale di Agenzia per lo Sviluppo sia stato assunto contro quanto previsto dallo Statuto e, in caso di risposta affermativa, quali siano state le motivazioni;

● se siano in previsione modifiche allo Statuto di Agenzia, e chi ne sarebbero eventualmente i promotori, finalizzate ad abolire il vincolo della durata triennale dell’incarico di Direttore Generale per introdurre il tempo indeterminato;

● se, da parte dell’organo di gestione, siano stati compiuti atti in violazione dello Statuto, delle leggi vigenti o contro gli interessi di Agenzia.

Repubblica Futura

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: