Interrogazione su Repubblica Futura sulla Giochi del Titano

Interrogazione su Repubblica Futura sulla Giochi del Titano.

In relazione all’operazione “Mani d’oro” condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna da cui è nata l’inchiesta sulla Giochi del Titano resa nota il 2 ottobre 2026, nella quale sono indagate le figure operative apicali della società, Repubblica Futura intende interrogare il Congresso di Stato in merito ad alcuni elementi che richiedono chiarezza.

Alla data attuale il Congresso di Stato o il Segretario di Stato per le Finanze non hanno dato alcuna informativa ai gruppi consiliari.

Il fatto è molto grave in quanto l’indagine ha coinvolto, fra gli altri, l’Amministratore Delegato, membro del consiglio di amministrazione nominato dal governo e coinvolge una società di totale proprietà dello Stato. Non è dato sapere se lo Stato, socio unico, ha dato alla società istruzioni nell’Assemblea dei soci.

Per avere la doverosa trasparenza su una vicenda in cui si ipotizzano reati e condotte di notevole gravità, acuita dal fatto che si tratta di una società pubblica, si interroga il governo per conoscere:

1- se e come il Congresso di Stato è stato informato dell’indagine, delle perquisizioni, dei sequestri e dei provvedimenti cautelari (si chiede evidenza scritta);

2- se il Congresso di Stato era a conoscenza dell’indagine condotta a Ravenna (si chiedono evidenze formali);

3- se dal 1° ottobre 2026 alla data attuale si è tenuta l’Assemblea dei soci (si chiede evidenza formale) e, nel caso, si chiedono i verbali;

4- si chiede copia delle comunicazioni formali intrattenute dal 1° ottobre 2026 alla data attuale fra il Congresso di Stato e la società;

5- se l’avv. Valentina Gatti, legale della società, intrattiene rapporti di parentela con i componenti del Congresso di Stato e la scelta del professionista da parte della Giochi del Titano è avvenuta previa consultazione dell’Ordine degli Avvocati e Notai oppure è stata indicata dal socio (si chiedono evidenze formali);

6- se le nomine di consulenti della Giochi del Titano devono sottostare a codice deontologico societario o del Congresso di Stato, qualora riguardino soggetti collegati da parentela in organi come l’assemblea dei soci/consiglio di Amministrazione);

7- in che cosa si sostanzia la dichiarazione del Segretario di Stato Luca Beccari del 6 ottobre 2026: “è nostra intenzione promuovere un audit approfondito del sistema di controlli di tutta la società";

8- se il governo ha già indicato un soggetto terzo rispetto alla società per svolgere le attività di cui al punto 7;

9- se il Congresso di Stato ha svolto interlocuzioni con l’Ente Giochi per valutare se i controlli e la vigilanza a presidio della società sono adeguati (si chiede evidenza scritta);

10- se il Congresso di Stato nel corso dell’anno era stato reso edotto dai vertici della società di anomalie;

11- se il Congresso di Stato era stato reso edotto dall’Agenzia di Informazione Finanziaria di eventuali irregolarità rispetto alla Giochi del Titano (si chiede evidenza scritta).

Repubblica Futura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: