Interrogazione sulla campagna vaccinale dei consiglieri Ml Berti, Gn Berti, Bronzetti e Simoncini.

I sottoscritti, quali membri del Consiglio Grande e Generale, rilevata la necessità di massima trasparenza e correttezza nell’attuale campagna vaccinale Interrogano il Governo per conoscere: se vi sia un soggetto responsabile/referente del piano vaccinale anti Covid; in caso affermativo si chiede di specificarne il nominativo; se, data la minore fornitura di vaccini Pfizer a nostra disposizione, siano state fornite indicazioni in merito al suo utilizzo sulle fasce di popolazione più a rischio, come ad esempio soggetti anziani, persone fragili e sanitari non cittadini sammarinesi né residenti con rapporto di lavoro a San Marino e se, in caso di disponibilità di vaccini giornalieri in esubero rispetto alle disponibilità di pazienti prenotati per quel giorno, siano state date indicazioni su come evitare che tali dosi andassero perse. Si chiede inoltre se ad oggi siano state sprecate delle dosi di vaccino Pfizer; se risponda al vero che nei primi giorni delle vaccinazioni, in difformità alle specifiche disposizioni per la somministrazione dei vaccini Pfizer, siano state vaccinate persone non rientranti nelle categorie beneficiarie di tale vaccino; in caso affermativo, si chiede di specificare su iniziativa di quale dirigente medico ed a beneficio di chi; se, nel caso in cui siano state somministrate dosi di vaccino Pfizer a utenti che non ne avrebbero avuto prioritariamente diritto, verificate le situazioni di cui sopra, siano state intraprese indagini amministrative ed eventualmente adottati provvedimenti disciplinari; se risponda al vero che vi siano stati tentativi, da parte di operatori sanitari, al fine di modificare l'ordine delle prenotazioni per agevolare nella vaccinazione propri congiunti o conoscenti e, in caso affermativo, indicare quali provvedimenti di richiamo o sanzionatori siano stati adottati.

Maria Luisa Berti Denise Bronzetti Giacomo Simoncini Gian Nicola Berti



