Interventi del Corpo di Polizia Civile del 20 e 21 dicembre

Interventi del Corpo di Polizia Civile del 20 e 21 dicembre.

Questa Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile, che ha il compito di svolgere il Servizio Tecnico Urgente (ovvero portare soccorso alle persone, animali e/o cose), nelle serata di venerdì 20 dicembre fino alla mattina di sabato 21 (turno dalle 19.00 alle 24.00 e dalle 00.00 alle 07.00), ha eseguito dieci interventi per liberare le strade ostruite da rami e/o piante cadute.

Ha ripristinato un tombino divelto; si è portata in una civile abitazione per un incendio di una canna fumaria; ha operato un sopralluogo con intervento a seguito di una fuga di gas.

Inoltre ha ripristinato alcune parti di New jersey e diversi cassonetti per la raccolta dei rifiuti, che il vento li aveva spostati sulla sede stradale, i quali creavano pericolo alla circolazione.

Oltre a ciò, nella notte, è intervenuta per l’apertura di una porta in una civile abitazione. Durante la giornata di sabato 21 dicembre, la Sezione Antincendio, ha compiuto circa 20 interventi per la rimozione e taglio di rami e alberi caduti o che creavano pericolo.

Ha eseguito interventi per distacco di materiale da civile abitazione; ha messo in sicurezza alcuni pali delle linee telefoniche, nonché interventi per danni a copertura di attività economiche, danni a recinzione private e di cantiere, danni a auto ed oggetti sulla sede stardale.

Nella serata ha eseguito un controllo per il contrasto al lavoro nero in una attività commerciale di questa Repubblica

Nella giornata odierna, gli uomini della Sezione Antincendio, se non vi saranno ulteriori emergenze, eseguiranno ulteriori sopralluoghi e controlli, nelle aree meno frequentate, per verificare se ci sono ulteriori rami o alberi che potrebbero creare ulteriori pericolo.

Comunicato stampa

Corpo di Polizia Civile San Marino





I più letti della settimana: