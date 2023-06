Intervento comitato civico per ex Tiro a volo assemblea e Usot

Intervento comitato civico per ex Tiro a volo assemblea e Usot.

Si è svolta ieri l’assembla del comitato civico per la difesa dell’area ex Tiro a volo. Nel valutare l’esito degli incontri con le varie forze politiche è emersa soprattutto la mancanza di informazioni pubbliche sullo stato della trattativa e sul progetto di Alpitour, ma anche sulla condizione dello stabile e sulla portata dell’investimento per una sua ristrutturazione affinchè possa continuare ad essere agibile anche nei prossimi anni. Il Comitato esprime la preoccupazione per le sorti dell’area naturalistica circostante e per la fruibilità di uno spazio pubblico importante per l’aggregazione, la vita sociale del Castello di Città e la memoria storica della Repubblica. Ci uniamo all’Usot nel richiedere una maggiore attenzione politica alle proposte che vengono dall’interno. Presso il centro storico di San Marino ci sono diverse strutture alberghiere abbandonate da anni che potrebbero essere riqualificate con accordi tra pubblico e privato. Le soluzioni per ampliare l’offerta alberghiera potrebbero essere diverse e condivise con la cittadinanza locale senza avere multinazionali padrone di una parte consistente del territorio. Il prossimo lunedì gli studenti della nostra Università, all’interno del corso di economia, presenteranno alcuni progetti di riqualificazione e utilizzo dello stabile dell’ex Tiro a volo con l’intento di metterlo a disposizione dei turisti, degli anziani e dei giovani che non godono di strutture aggregative e di servizi come aule studio e spazi dove far cultura e intrattenimento. Noi ci saremo, ci auguriamo che ne nasca una alternativa possibile e che gli esponenti della maggioranza e del governo considerino le molte voci che si stanno alzando.

Cs - Vanessa Muratori per il comitato civico a difesa dell'area ex Tiro a volo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: