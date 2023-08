Intervento del comitato civico su residenze fiscali e VOIhotel

Dietro ai misteri sulla concessione dell’area ex Tiro a volo per Alpitour (su che cosa si stia trattando non è arrivata risposta neppure alla specifica interpellanza) inizia a delinearsi un disegno che con il bene comune e la promozione del turismo ha poco a che fare. Sono passate in assestamento di bilancio (e dunque blindate per possibili referendum) le residenze fiscali non domiciliate. Il dibattito consigliare è stato surreale, nessuno che abbia spiegato con chiarezza perché unire uno strumento fiscale alla permanenza di tot giorni in un albergo di lusso; sono stati fatti gli esempi di influencer e cuochi stellati, ma non hanno convinto nessuno tra chi avanzava perplessità e il timore di ricadere in una zona grigia proprio a ridosso delle trattative con l’Unione Europea. L’albergo sarà da costruire e il collegamento con la convenzione di Alpitour diventa per noi evidente. In quell’area così pregevole dal punto di vista naturalistico e importante centro di ritrovo per la popolazione si vuole quindi fare un albergo di lusso occupato da residenze fiscali? E’ questo il nocciolo della trattiva con Alpitour? Garantire l’occupazione delle stanze per tot giorni all’anno da parte di persone che, non si sa come, da quelle stanze realizzerebbero una ricchezza veloce e difficilmente tracciabile? In questi giorni la catena VOIHotel, del gruppo Alpitour, quella con cui il governo negozia la convenzione, è nell’occhio del ciclone perché in una sua struttura una ragazza ricoperta di cioccolato è stata messa sul tavolo del buffet. La direzione, in risposta alla polemica, si è scusata per avere offeso la sensibilità degli ospiti, mica per avere oggettivizzato una ragazza e veicolato la cultura dello stupro per cui il corpo femminile è a disposizione, come fosse un dolce tra i dolci. Che poi sia stato un episodio o una consuetudine di intrattenimento degli ospiti non è dato sapere, è emerso perché un cliente ha protestato. E’ questo che vogliono a Murata? Residenze fiscali e ragazze al cioccolato?

Comitato civico per la difesa dell’area ex Tiro a volo

