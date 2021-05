Intervento del Segretario Beccari alla 131^ sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari è intervenuto oggi in modalità digitale alla 131^ sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, svoltosi sotto la Presidenza tedesca. Nel suo intervento Beccari ha tracciato il percorso più recente della Repubblica che anche nella gestione dell’emergenza sanitaria ha saputo mantenere fermi i capisaldi della tutela dei diritti inviolabili dell’individuo, a partire dal diritto alla vita, alla salute, alla protezione dei diritti del minore e contro ogni forma di violenza sulle donne e di genere; valori e principi racchiusi in importanti strumenti multilaterali adottati dal Consiglio d’Europa e recepiti dalla Repubblica di San Marino. Beccari non ha mancato di riferirsi al sostegno concreto ottenuto dalla Banca Europea di Sviluppo, a 65 anni dalla sua istituzione, che ha contribuito sensibilmente a fronteggiare la pandemia. “La pandemia ha ulteriormente rivelato quanto possano essere dannose le divisioni - ha pronunciato il Segretario di Stato nel suo intervento - Per questo la Repubblica di San Marino crede fermamente che il multilateralismo sia l'unico modo per ottenere il miglior interesse di tutti i nostri cittadini e continuerà quindi a difenderne la centralità”. La Ministeriale è stata l’occasione per prendere importanti decisioni sul futuro dell'Organizzazione sulla base di diversi rapporti e lavori riguardanti il quadro strategico del Consiglio d'Europa per i prossimi quattro anni, ed in particolare sulle attività in materia di diritti umani e intelligenza artificiale, sistema di monitoraggio dell'Organizzazione, Carta sociale europea e cooperazione con l'Unione europea.

c.s. Segreteria Esteri