Intervento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri alla FAO

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto nel pomeriggio presso la FAO, con videomessaggio, alla celebrazione della Giornata Internazionale di sensibilizzazione sulle perdite e gli sprechi alimentari, la cui risoluzione delle Nazioni Unite venne sponsorizzata dalla Repubblica di San Marino e da Andorra nel 2019, con la co-sponsorizzazione di 60 Paesi. All’evento celebrativo era presente la delegazione diplomatica sammarinese accreditata presso la FAO.

Nel proprio intervento, il Segretario di Stato Beccari ha sottolineato il ruolo fondamentale esercitato dall’Organizzazione Internazionale, in collaborazione con le Agenzie dell’ONU con sede a Roma, per l’attuazione dell’Agenza 2030, in relazione al raggiungimento, in particolare, del diritto al cibo, all’acqua potabile e a sistemi alimentari sostenibili, oltre ad affrontare su scala globale le sfide dei cambiamenti climatici e a preservare la biodiversità; centrali sono stati i richiami al valore fondamentale dell’acqua, nelle filiere dell’agricoltura, dell'allevamento, dei più ampi sistemi alimentari e dei rifiuti.

“L'acqua è un diritto umano fondamentale e deve essere accessibile a tutti- ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari-. L'acqua pulita, sicura e potabile non è scontata in molte parti del mondo ed insieme al cibo rappresentano le condizioni essenziali per il benessere sociale e la stabilità economica in tutto il mondo. Le strategie nazionali devono essere attuate attraverso programmi nazionali a tutti i livelli, compresi i settori pubblico e privato. Come responsabili politici, in un momento in cui 820 milioni di bambini, donne e uomini soffrono la fame ogni giorno e in cui il clima imprevedibile mette sotto pressione i sistemi alimentari, dobbiamo agire e adottare iniziative adeguate ed efficaci […..] Non possiamo agire da soli, perché siamo parte di una rete globale, ma insieme possiamo fare la differenza.”

In mattinata, è stato l’Ambasciatore di San Marino presso la FAO, Daniela Rotondaro, a prendere la parola a nome della Repubblica, nell’ambito della stessa celebrazione, avvenuta presso la sede della Delegazione dell’Unione europea.

Anche in ottemperanza ai disposti della Risoluzione sponsorizzata da San Marino, la Repubblica sta indirizzando le proprie strategie di intervento sostenibili e verso l’eliminazione dell’uso della plastica nei pubblici uffici, il relativo riutilizzo, l’adozione di programmi nelle scuole che educhino allo spreco e promuovano pasti mirati a livello quantitativo, per evitare sprechi e per sostenere, attraverso l’associazionismo, i più vulnerabili.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri