Intervento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri alle Nazioni Unite

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto oggi alle Nazioni Unite nell’ambito della Conferenza Internazionale di alto livello sulla risoluzione pacifica della questione palestinese e implementazione della soluzione dei due Stati, che ha preso avvio nella giornata di ieri. La Conferenza, sotto l’egida delle Nazioni Unite e co-presieduta da Arabia Saudita e Francia, mira a promuovere un dibattito internazionale al più alto livello e a mantenere alta l’attenzione su quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza, sollecitando gli Stati ad adottare soluzioni che conducano alla pace e alla risoluzione del conflitto in corso. Nel suo discorso, Beccari usa toni fermi per scongiurare ulteriori tragedie umane, per chiedere un cessate il fuoco immediato e duraturo, per il rilascio incondizionato degli ostaggi, per la protezione dei civili e per il pieno accesso agli interventi umanitari. “San Marino riafferma instancabilmente il sostegno alla soluzione dei due Stati – afferma il Segretario di Stato – che non può prescindere da uno Stato di Palestina sovrano, indipendente che viva in pace e nel reciproco riconoscimento dello Stato d’Israele, entro confini sicuri e riconosciuti a livello internazionale”. Nella giornata di ieri su invito del Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Repubblica Francese, S.E. Jean-Noël Barrot, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha partecipato alla sessione di lavoro dedicata al riconoscimento dello Stato di Palestina, svoltasi prima dell’apertura del segmento di Alto Livello della Conferenza Internazionale in corso a New York. L’incontro, che ha visto la partecipazione dei Ministri degli Esteri di numerosi Paesi accomunati da una visione condivisa, è stato incentrato sulla negoziazione di una dichiarazione congiunta denominata “New York Call”. Anche San Marino ha contribuito attivamente e in modo concreto alla ricerca di un ampio consenso attorno a tale documento. Se adottata, la dichiarazione rappresenterà un appello da parte degli Stati che hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina o che hanno manifestato formalmente l’intenzione di farlo, rivolto a tutti quei Paesi che non hanno ancora assunto una posizione definita. Nel suo intervento durante la sessione di lavoro, il Segretario di Stato Beccari ha annunciato l’avvio del processo di riconoscimento graduale dello Stato di Palestina da parte della Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di completarlo entro la fine del 2025. Nel pomeriggio (orario statunitense) Beccari avrà ulteriori incontri bilaterali con Ministri degli Affari Esteri partecipanti alla Conferenza.



