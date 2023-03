Intervento del Segretario Generale di USL Francesca Busignani al 18° Congresso dei GDC

Il Segretario di USL Francesca Busignani ha preso parte sabato scorso al 18° Congresso dei GDC. Un Congresso importante non soltanto per i contenuti che sono emersi in quella sede ma anche e soprattutto sul piano simbolico, per ciò che esso rappresenta per il Paese in questo momento storico. “È scontato ringraziarvi per l’invito – ha detto Busignani - lo è meno il fatto che oggi ci siano ancora giovani con la voglia di fare qualcosa per questo Paese. Perché dico questo? Perché purtroppo abbiamo subito un periodo di promesse non mantenute, di discorsi e parole cui non sono seguiti i fatti, e di situazioni che hanno creato una disaffezione da parte della popolazione sia nei confronti della politica, sia verso i sindacati”. “Quindi - ha proseguito Busignani - vedere persone giovani come voi che hanno ancora voglia di fare qualcosa per questo Paese, che credono ancora ai fatti e a parole a cui seguono azioni concrete, è bello. È bello per persone come me che sono ‘diversamente giovani’ vedere che voi avete ancora la voglia, lo spirito, la forza di combattere e quegli occhi limpidi per una Repubblica che deve tornare a essere un Paese che sa fare a fare squadra, che non parla e basta ma fa, che affronta i problemi con delle soluzioni che non sono altri problemi. E quindi io ragazzi vi dico, voi avete in mano il futuro del Paese, perché voi siete il futuro del Paese. Quindi avanti, testa alta e ragionate sempre con la vostra testa”. L’auspicio è che, l’impulso dei giovani, unito all’esperienza dei diversamente giovani, col giusto rispetto reciproco, possa portare a un vero cambiamento per il bene comune di questo Paese.