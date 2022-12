Intervento di controllo al cinghiale tramite braccata in zona S. Michele - Ranco

In seguito alle numerose segnalazioni inviate dai cittadini riguardo al perdurare delle criticità dovute al sovrannumero di cinghiali nei castelli di Borgo Maggiore e Serravalle, ed al fine di ridurre i danni che gli stessi animali provocano all’ambiente, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, in collaborazione con l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole e la Federazione Sammarinese della Caccia, comunica lo svolgimento di un intervento di controllo del cinghiale nella giornata di sabato 17 gennaio, dalle ore 8.00 alle 15, in località S. Michele e Ranco. Tale intervento, autorizzato ai sensi dell'art. 18 del Decreto Delegato n°179 del 18 ottobre 2021 “PIANO PLURIENNALE DI GESTIONE FAUNISTICO–VENATORIA DEL CINGHIALE 2021–2025”, farà ricorso al metodo della braccata e avrà luogo anche nelle aree normalmente soggette a divieto di caccia, con lo scopo di contenere la popolazione di cinghiale, ovvero prevenire il rischio di incidenti stradali e di danni alle coltivazioni agricole. Le zone interessate dall’intervento saranno debitamente tabellate e delimitate mediante specifici cartelli riportanti la dicitura "ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO", così come stabilito dall’art. 12 del Decreto sopracitato. Per garantire la maggiore sicurezza possibile e scongiurare eventuali interferenze con la viabilità, le Forze dell’Ordine, supportate da alcuni volontari della Federazione Sammarinese della Caccia, si posizioneranno a presidio delle strade limitrofe all’area di intervento, mentre l’AASLP realizzerà un restringimento nel tratto di superstrada discendente e ascendente compreso tra l’ex Electronics e il bivio per il cimitero di Serravalle.

