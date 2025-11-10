Intervento di riqualificazione a Borgo Maggiore: rimosso il vecchio distributore IP e avviati i lavori per una nuova accessibilità del Centro Storico

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente comunica che sono stati avviati gli interventi di riqualificazione nell’area di via Oddone Scarito, con la rimozione del vecchio distributore IP, da anni inutilizzato e in stato di abbandono. Un’azione attesa dalla cittadinanza, che restituisce finalmente decoro e dignità urbana a uno dei punti di accesso più significativi del Centro Storico di Borgo Maggiore, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’intervento è stato reso possibile grazie a una importante sinergia con IP, che ha sostenuto integralmente l’operazione in un quadro di collaborazione efficace con la Segreteria di Stato. Parallelamente, prosegue il programma di riqualificazione dell’area di via Oddone Scarito, che prevede la sistemazione delle aiuole e degli spazi pedonali al fine di restituire continuità, ordine e funzionalità all’intera zona. Un tassello fondamentale sarà la prossima conclusione, prevista entro fine marzo, del nuovo ascensore pubblico, destinato ad abbattere definitivamente le attuali barriere architettoniche e a garantire un collegamento moderno, sicuro e accessibile. Grazie a questa infrastruttura strategica, il Centro Storico di Borgo Maggiore, con il suo storico Mercato, sarà finalmente collegato in modo diretto e privo di ostacoli con il parcheggio sottostante e la Funivia, migliorando la fruibilità complessiva dell’area e favorendo la ricucitura del tessuto urbano. “Stiamo dando risposte concrete a un’esigenza attesa da anni: restituire decoro, funzionalità e accessibilità al cuore di Borgo Maggiore. È un intervento che guarda alla qualità della vita dei cittadini, alla valorizzazione del nostro patrimonio UNESCO e alla modernizzazione dei servizi pubblici. La cura del territorio passa da opere come queste, capaci di unire tradizione e innovazione e di rendere i nostri centri storici più vivibili e accoglienti.” le parole di Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Gli interventi rientrano pienamente nella missione programmatica della Segreteria, orientata a: decoro urbano, riqualificazione degli spazi pubblici, abbattimento delle barriere architettoniche, ricucitura del tessuto urbano, creazione di spazi per l’aggregazione e la vita quotidiana. La Segreteria di Stato per il Territorio conferma il proprio impegno a proseguire con determinazione su questo percorso, mettendo al centro qualità, accessibilità e visione urbana per una Repubblica più moderna, ordinata e inclusiva.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio

