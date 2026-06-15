Intesa siglata per la mobilità di San Marino: nuovo accordo valorizza il trasporto pubblico e il ruolo degli autisti AASS

Il dialogo costruttivo vince. Si è conclusa positivamente la complessa trattativa per la contrattazione di secondo livello dei conducenti del servizio di trasporto pubblico ATI – Officina Meccanica AASS della Repubblica. La firma del testo congiunto segna una svolta decisiva. Coinvolti in prima linea l'Esecutivo, attraverso le Segreterie di Stato competenti, la Direzione Generale di AASS e i Segretari delle Federazioni Pubblico Impiego delle Organizzazioni Sindacali. Viene così garantita la piena efficienza di una rete viaria moderna, inclusiva e orientata alle reali esigenze della cittadinanza. Il traguardo, raggiunto attraverso un confronto improntato alla trasparenza e al reciproco riconoscimento, ottimizza i flussi della mobilità interna, consolidando l'efficacia del trasporto pubblico e gettando finalmente le basi per lo sviluppo coordinato dei servizi strategici nazionali, compreso il recente sistema SMUVI. Mettere le persone al centro significa riconoscerne il valore quotidiano sul campo. L'intesa ridefinisce gli assetti retributivi e gli orari di servizio, riconoscendo espressamente la complessità delle mansioni svolte dal personale viaggiante. Gli autisti non guidano soltanto. Garantiscono la sicurezza di passeggeri e studenti, curano i mezzi e gestiscono criticità stradali spesso imprevedibili. Insomma, una figura professionale poliedrica. La nuova intesa valorizza tale professionalità diffusa attraverso un inquadramento mirato e una reperibilità funzionale capace di coniugare la flessibilità operativa aziendale con il benessere dei dipendenti. Si abbattono così le vecchie barriere strutturali. Nasce un vero patto di fiducia. Il Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica, Alessandro Bevitori, esprime profonda soddisfazione per l'esito della concertazione: « Abbiamo dimostrato che quando le istituzioni e i lavoratori cooperano con un obiettivo comune, i risultati superano le aspettative. Volevamo dare risposte concrete a una categoria che rappresenta la spina dorsale dei nostri collegamenti giornalieri. Ci siamo riusciti. L'accordo tutela la dignità dei lavoratori e, contemporaneamente, eleva lo standard dei servizi per i sammarinesi. La Repubblica merita un sistema di mobilità eccellente, sostenibile e guidato da personale motivato e giustamente valorizzato».

Sulla stessa linea, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l'Energia, Marco Gatti, rimarca la solidità strategica dell'operazione: «Un bilancio sano ci permette di fare investimenti lungimiranti sulle infrastrutture e sulle persone. Ottimizzare le risorse destinate ai trasporti non significa tagliare, ma qualificare la spesa pubblica per offrire servizi all’avanguardia. La visione politica è chiara: muoversi meglio riduce l'impatto ambientale e stimola lo sviluppo del Paese. Abbiamo gettato le fondamenta organizzative per un sistema di trasporto moderno, dove la tutela del capitale umano rappresenta garanzia di stabilità e crescita per l'intera comunità sammarinese». A chiudere il cerchio è il Direttore di Aass, Marcello Forcellini, che evidenzia la valenza industriale ed etica del testo: «L’intesa rappresenta l’evoluzione naturale di un’azienda pubblica che vuole essere moderna e vicina al cittadino. La convergenza con gli autisti e i meccanici consolida l'assetto operativo della nostra flotta, permettendoci di guardare avanti con assoluta serenità e sicurezza. Parliamo di un accordo delicatissimo, rimasto in sospeso per oltre cinque anni. Sbloccarlo ha richiesto uno sforzo non indifferente. Per questo desidero ringraziare pubblicamente oltre alle competenti Segreterie di Stato e i Segretari FPI delle Organizzazioni Sindacali per il costante supporto e contributo, anche i colleghi del Comitato Direttivo della Funzione Pubblica, in particolare Milena Gasperoni, direttore della Funzione Pubblica, e Lucia Mazza, direttore di Aaslp. La loro preziosa collaborazione è stata determinante». L'efficacia dei trasporti sul Titano riparte da qui. La firma del documento inaugura una fase di cooperazione strategica di lungo periodo. I servizi di linea, i prolungamenti orari e le corse dedicate agli studenti trovano adesso una cornice normativa trasparente e condivisa. Le istituzioni e l'azienda guardano avanti, pronte a investire risorse nel futuro della mobilità statale. Un domani che parla di sostenibilità, efficienza organizzativa e, soprattutto, di un forte spirito di comunità ritrovato.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica / Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l'Energia A.A.S.S. / Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici







