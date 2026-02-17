Intitolato a Gianni Indino l’Auditorium della sede provinciale di Confcommercio Rimini nel corso di un’emozionante cerimonia

Un momento di intensa partecipazione e profonda commozione ha accompagnato la cerimonia di intitolazione dell’Auditorium della sede provinciale di Confcommercio Rimini all’ex presidente Gianni Indino scomparso nel febbraio dello scorso anno, figura centrale per lo sviluppo e l’autorevolezza dell’associazione sul territorio riminese. Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti e i soci di Confcommercio, i dipendenti che hanno ricordato la figura dell’ex presidente attraverso un emozionante video, la famiglia e gli amici, insieme al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, al presidente di IEG - Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti e allo storico presidente del SILB Rimini, Ennio Sanese, che ha ricordato i primi passi di Indino nel Sindacato Italiano Locali da Ballo, di cui divenne un presidente istrionico e sempre attento: “Gianni è stato un presidente energico, sempre presente. Sapeva rappresentare il mondo dei locali da ballo con competenza e orgoglio, senza mai perdere il sorriso nemmeno nei momenti più complicati”. Il sindaco Sadegholvaad, visibilmente emozionato, ha voluto ricordare il legame personale che lo univa a Indino: “L’amicizia che mi legava a Gianni andava ben oltre i ruoli istituzionali. Era una persona capace di unire, di ascoltare e di costruire ponti. Oggi Rimini rende omaggio non solo a un dirigente di valore, ma a un amico che ha saputo mettere il dialogo e la passione al centro della sua azione, sempre votata al bene del territorio”. A fare gli onori di casa è stato l’attuale presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, insieme ai vicepresidenti Giacomo Badioli e Alfredo Rastelli. Nel suo intervento, Zanzini ha sottolineato: “Gianni ha saputo guidare Confcommercio Rimini con visione, passione e grande senso delle istituzioni. Ha rafforzato l’autorevolezza dell’associazione e ne ha ampliato il ruolo come punto di riferimento per il territorio e per le imprese”. Particolarmente toccante il momento dello svelamento della targa, avvenuto insieme al sindaco, alla moglie Anna e alla figlia Valentina. Nel suo intervento, Valentina ha espresso gratitudine per la vicinanza dimostrata dall’associazione: “È bello ritrovare qui la squadra di Confcommercio unita nel ricordo di mio padre. Sapere che il suo percorso continuerà attraverso il lavoro dell’associazione è per noi motivo di grande orgoglio”. Durante la cerimonia è stato letto anche un messaggio del presidente nazionale del SILB-FIPE, Maurizio Pasca, che ha ricordato l’integrità e la competenza di Indino, annunciando la Borsa di Studio Gianni Indino istituita a livello nazionale per onorarne la memoria e trasmetterne i valori alle nuove generazioni. Il direttore di Confcommercio Rimini, Andrea Castiglioni e il vicepresidente di EBC Rimini, Gianluca Bagnolini, hanno inoltre illustrato i Premi dedicati alle imprese e agli studenti lavoratori istituiti per commemorare Gianni Indino e ricordarne l’impegno. Per quanto riguarda Confcommercio Rimini, è stato istituito il premio destinato a un’azienda del territorio che nel corso del 2026 si distinguerà per la propria vocazione al divertimento, all’intrattenimento e alla creazione di legami sociali, “ambiti - ha sottolineato Castiglioni - che Indino ha sempre considerato centrali per l’identità economica e culturale del territorio. Per EBC Rimini, Bagnolini ha evidenziato “l’enorme sviluppo della bilateralità territoriale negli ultimi tre lustri, caratterizzati da relazioni sindacali ideali, dove ogni attore ha saputo mettere al centro il dialogo e trovare così sintesi tra esigenze diverse. Un lavoro eccellente che ha portato a una crescita significativa a vantaggio di tutte le componenti del commercio, del turismo e del terziario”. L’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Rimini metterà a disposizione un premio per un’azienda e cinque premi per studenti lavoratori legati al turismo, credendo fermamente che “per qualsiasi ragazza o ragazzo impegnato nel proprio percorso di studi, anche di alto livello, un’esperienza lavorativa estiva sia davvero formativa e restituisca competenze e consapevolezze fondamentali per il prosieguo della carriera anche in ambiti diversi”. Info e regolamento: www.ebcrimini.it

