Introdotte nuove modalità di accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico

Introdotte nuove modalità di accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico.

Da questa mattina, martedì 13 dicembre, sono in funzione due nuove modalità con cui accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). In aggiunta all’autenticazione tramite ricezione di SMS, ora è possibile utilizzare anche altre due modalità: una applicazione di autenticazione (App Authenticator) scaricabile sul proprio telefonino o tablet, oppure chiamare un numero di telefono. L’utilizzo dell’App Authenticator è la modalità consigliata rispetto a tutte le altre modalità di accesso, in quanto previene i problemi di mancata ricezione dell’SMS, in particolare se ci si trova all’estero, e inoltre, consente l’accesso anche in caso di modifica del numero di cellulare (che dovrà comunque essere comunicato all’Istituto per la Sicurezza Sociale e risulterà fondamentale in caso di sostituzione del telefono cellulare o eliminazione dell’App Authenticator). Si ricorda che per accedere al FSE è necessario essere registrati sul Portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm) e di aver fatto richiesta di attivazione del proprio FSE all’ISS recandosi al CUP, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:00 per firmare l’apposito consenso. Per maggiori informazioni sul FSE si può consultare la guida on-line accessibile dalla home page del sito ISS (www.iss.sm) accedendo alla sezione “servizi on line”.

c.s. Iss

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: