Introduzione del limite di sosta di 120 minuti nei due piazzali del vecchio cimitero

Introduzione del limite di sosta di 120 minuti nei due piazzali del vecchio cimitero.

L’amministrazione comunale di Riccione, attraverso un’ordinanza, ha introdotto la sosta con disco orario per un tempo massimo di 120 minuti nel parcheggio del vecchio cimitero, in Piazzale dei Salici e in Piazzale dei Cipressi. I due parcheggi al servizio del vecchio cimitero da tempo vengono utilizzati in maniera impropria e continuativa per la sosta di camper, bus, autocarri e più recentemente anche di veicoli a noleggio. Questa misura è stata resa necessaria per garantire un’adeguata disponibilità di posti auto per i visitatori del cimitero, assicurando che gli spazi di parcheggio siano utilizzati in modo corretto e rispettoso. Già dal fine settimana saranno affissi in Piazzale dei Salici e in Piazzale dei Cipressi i cartelli con le nuove regole di sosta. “Confidiamo nella collaborazione di cittadini e ospiti nel rispettare questa nuova regolamentazione che contribuirà a mantenere un ambiente ordinato e accessibile per chi si reca al cimitero a rendere omaggio ai propri cari”, ha evidenziato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.

cs Comune di Riccione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: