La formazione è un ambito più che mai di grande attualità. Per contribuire attivamente a questo ambito, NT Capital SG - prima società sammarinese di gestione del risparmio indipendente – in collaborazione con The European House- Ambrosetti Group, importante ente che si occupa di Consulenza strategica e ricerche di alto livello in Italia e nel mondo, organizza un momento di confronto aperto a tutti portando al tavolo, insieme alle proprie professionalità le Istituzioni. L’evento ha come titolo “Investire nel futuro: l’importanza della formazione (finanziaria e aziendale) per le famiglie imprenditoriali” e si terrà giovedì 26 settembre 2024 dalle 16.30 a Dogana presso il Welcome Hotel. Ad aprire l’evento saranno le Istituzioni Sammarinesi, mentre a seguire interverrà Giuseppe Romano, Direttore Ufficio Studi e Co-founder Consultique Scf per parlare de “La formazione finanziaria e la consulenza finanziaria indipendente”. Per Teha Group parteciperà il Senior Consultant, Riccardo Urbani, che parlerà delle “Imprese familiari del futuro: costruire delle solide basi per la continuità generazionale (anche) attraverso la «formazione» dei familiari”. Per Evolution Forum parteciperà invece Gianluca Spadoni, celebre formatore, che spiegherà “Come riconoscere e valorizzare il capitale invisibile: persone, processi e valori”. A seguire, per i saluti finali, prenderà la parola Denis Cecchetti, direttore generale di Agenzia per lo Sviluppo Camera di Commercio San Marino e Pier Paolo Fabbri di NT Capital SG. A moderare l’evento sarà Marco Felici. Seguirà aperitivo.

c.s. NT Capital SG