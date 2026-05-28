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Investire nella formazione per costruire il futuro del Paese

28 mag 2026
Investire nella formazione per costruire il futuro del Paese

La formazione rappresenta oggi una delle sfide più importanti per costruire opportunità concrete per i giovani e rispondere ai bisogni reali del mondo del lavoro. Sempre più settori chiedono personale qualificato, competente e specializzato e i giovani stanno dimostrando grande attenzione verso percorsi formativi concreti e professionalizzanti. Lo dimostrano i numeri e l’interesse registrato negli ultimi mesi, dai percorsi tecnici e professionali fino al corso per scalpellini e restauratori della pietra, che ha registrato il tutto esaurito. Importante anche la collaborazione tra Istituzioni, Università e imprese, con l’obiettivo di formare giovani e lavoratori attraverso percorsi capaci di fornire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e creare concrete possibilità di inserimento occupazionale al termine del percorso formativo. Ora è il settore dell’edilizia a lanciare un segnale forte e chiaro. Un comparto in fermento che sta vivendo una nuova fase di sviluppo e che necessita di operatori qualificati nelle diverse professionalità. Un’esigenza emersa anche grazie al questionario promosso dalla Cassa Edile tra le imprese associate per individuare i principali fabbisogni del settore. Da questo confronto con la Segreteria di Stato al Lavoro e la Segreteria di Stato al Territorio nasce così un nuovo corso di formazione teorico-pratico per operatori del settore edile: un progetto concreto che punta a creare competenze, occupazione qualificata e nuove opportunità per tanti giovani e lavoratori. In questo percorso si inseriscono anche gli importanti interventi portati avanti dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione, dal rafforzamento dell’area tecnico-scientifica con il triennio ITI, fino al nuovo indirizzo del Liceo delle Scienze Umane e alla valorizzazione dell’Istituto Professionale attraverso il percorso quinquennale. Libera ha sempre creduto con convinzione nell’importanza delle politiche attive sulla formazione, perché investire sulle competenze significa garantire a tutti le giuste opportunità, valorizzare il talento delle persone e accompagnare la crescita del Paese con visione e concretezza.

C.s. - Libera – San Marino




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