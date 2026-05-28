Investire nella formazione per costruire il futuro del Paese

La formazione rappresenta oggi una delle sfide più importanti per costruire opportunità concrete per i giovani e rispondere ai bisogni reali del mondo del lavoro. Sempre più settori chiedono personale qualificato, competente e specializzato e i giovani stanno dimostrando grande attenzione verso percorsi formativi concreti e professionalizzanti. Lo dimostrano i numeri e l’interesse registrato negli ultimi mesi, dai percorsi tecnici e professionali fino al corso per scalpellini e restauratori della pietra, che ha registrato il tutto esaurito. Importante anche la collaborazione tra Istituzioni, Università e imprese, con l’obiettivo di formare giovani e lavoratori attraverso percorsi capaci di fornire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e creare concrete possibilità di inserimento occupazionale al termine del percorso formativo. Ora è il settore dell’edilizia a lanciare un segnale forte e chiaro. Un comparto in fermento che sta vivendo una nuova fase di sviluppo e che necessita di operatori qualificati nelle diverse professionalità. Un’esigenza emersa anche grazie al questionario promosso dalla Cassa Edile tra le imprese associate per individuare i principali fabbisogni del settore. Da questo confronto con la Segreteria di Stato al Lavoro e la Segreteria di Stato al Territorio nasce così un nuovo corso di formazione teorico-pratico per operatori del settore edile: un progetto concreto che punta a creare competenze, occupazione qualificata e nuove opportunità per tanti giovani e lavoratori. In questo percorso si inseriscono anche gli importanti interventi portati avanti dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione, dal rafforzamento dell’area tecnico-scientifica con il triennio ITI, fino al nuovo indirizzo del Liceo delle Scienze Umane e alla valorizzazione dell’Istituto Professionale attraverso il percorso quinquennale. Libera ha sempre creduto con convinzione nell’importanza delle politiche attive sulla formazione, perché investire sulle competenze significa garantire a tutti le giuste opportunità, valorizzare il talento delle persone e accompagnare la crescita del Paese con visione e concretezza.

C.s. - Libera – San Marino







