Invito inaugurazione “Panchina viola” – Giornata mondiale della fibromialgia

Invito inaugurazione “Panchina viola” – Giornata mondiale della fibromialgia.

Inaugurazione della Panchina Viola simbolo di consapevolezza e solidarietà verso le persone affette da fibromialgia, che si terrà il giorno: Sabato 17 maggio alle ore 10:30 presso l’area verde tra Via Teodorico e Via Gamella, località Murata. L’iniziativa nasce in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia e intende portare attenzione a una condizione ancora troppo spesso trascurata, che coinvolge milioni di persone nel mondo e anche nella nostra Repubblica. La fibromialgia, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1992, è una sindrome cronica e invalidante che comporta dolore diffuso, stanchezza, disturbi del sonno e della sfera cognitiva, con un impatto profondo sulla qualità della vita. A San Marino, sebbene manchino ancora dati epidemiologici ufficiali, si stima che circa 700 persone ne siano colpite, in gran parte donne, spesso costrette ad affrontare la malattia in silenzio, senza una sintomatologia chiara né cure risolutive. La nostra Repubblica ha scelto di non rimanere indifferente. Dopo l’approvazione di una apposita Istanza d’Arengo, è stato avviato l’iter consiliare per l’approvazione di una legge specifica: un passo fondamentale che pone San Marino tra i primi paesi al mondo a riconoscere ufficialmente la fibromialgia e a prevedere un percorso di cura multidisciplinare. L’Istituto per la Sanità e la Sicurezza Sociale ha già introdotto un percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato ai pazienti fibromialgici, accompagnato da attività di formazione rivolta al personale sanitario. La Panchina Viola rappresenta molto più di un simbolo: è un invito a fermarsi, riflettere e non voltare lo sguardo di fronte alla sofferenza invisibile. È anche l’espressione concreta di un impegno istituzionale e comunitario che sceglie l’ascolto, la solidarietà e il rispetto della dignità delle persone. Saremmo lieti di avervi ospiti all’evento e grati a Codesta Redazione se volesse intervenire per un servizio giornalistico e televisivo, certi che la vostra presenza sarà testimonianza di attenzione, vicinanza e divulgazione per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni verso questo tema.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: