'Io sono infinito': diventa un libro la convention di Valpharma Group

‘Io sono infinito. Una giornata particolare’ è il titolo del libro che Valpharma Group ha da poco pubblicato con la casa editrice romagnola SBC Edizioni. Si tratta di un’opera di un centinaio di pagine, che raccoglie le frasi dei circa 400 collaboratori che hanno vissuto la terza convention del gruppo, organizzata nel maggio scorso in una location unica come la Comunità di San Patrignano. Sono loro i veri autori di questo volume. Cosa c’entra l’infinito con una convention aziendale? E perché farci addirittura un libro? A rispondere, oltre ai vertici aziendali, sono proprio alcune delle frasi, divise in capitoli per temi e suggestioni e accompagnate da foto della giornata e da immagini iconiche. “Ho voluto fortemente questo titolo”, racconta la presidente di Valpharma Alessia Valducci, “per far riflettere tutti sul proprio valore e sulla propria forza, sia personale che lavorativa. E devo dire che l’idea di esprimere, attraverso le parole sentite, le emozioni e i sentimenti che ci hanno attraversato nel corso della convention, è stata vincente.” “Siamo stati a San Patrignano, incontrando i ragazzi della comunità, che stanno facendo un percorso per riabbracciare la vita, per riscoprire il gusto e la gioia del vivere, attraverso sacrifici e fatiche.” Sono le parole di Alberto Vitez, Chief Operating Officier di Valpharma. “Abbiamo visto accadere qualcosa di molto più grande di quanto potessimo immaginare: da qui è nata l’idea di realizzare questo libro”. “Non avrei mai pensato che una convention aziendale potesse scavarmi così in Profondità.” È uno dei pensieri raccolti. “Le storie, gli sguardi di questi ragazzi, le loro esperienze, hanno tirato fuori tutte le mie paure, le mie ansie… Ma oggi qui ho capito, nello stesso tempo, che dentro ognuno di noi c’è una forza immensa per potersi rialzare da qualsiasi situazione”. “Mi ricorderò sempre di questa giornata speciale.” Recita un’altra delle frasi. “Sono stata travolta da un ciclone di emozioni molto forti che confluiscono tutte in una sola parola: GRATITUDINE”. “La vita ti dà sempre una seconda opportunità: si chiama domani”. “Le persone sono il veicolo che ci porta a pensare. Oggi le persone hanno fatto la differenza.” E proprio l’attenzione e la cura della persona sono ciò che più unisce il gruppo Valpharma con la Comunità di San Patrignano, come sottolinea Roberto Bezzi, presidente San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale: “Siamo orgogliosi di aver ospitato la convention di Valpharma Group”, ha detto Bezzi, “anche se in ambiti e con modi diversi, lavoriamo entrambi per migliorare la salute delle persone”. La presentazione domenica 23 febbraio a Valpharma Spa La prima presentazione di ‘Io sono infinito. Una giornata particolare’ è prevista per domenica 23 febbraio, alle 16,30 presso la nuova sede di Valpharma Spa, a Serravalle (consolare per San Marino, via Cinque Febbraio) e sarà preceduto dall’introduzione ad un altro libro, molto interessante: ‘Litighiamo con Medianos. Il potente gioco per gestire qualsiasi conflitto e vivere felici’, di Massimiliano Ferrari, edito da Sapientia. L’incontro è all’interno del ciclo ‘A spasso coi libri’ dei Lions Rimini Host, Lions R.S.M., LEO Rimini, Kiwanis Club San Marino, Mission 1.5, con il patrocinio del Comune di Rimini. Il nuovo Erba Vita Outlet Al termine della presentazione sarà possibile visitare, in anteprima, il nuovo Erba Vita Outlet, che verrà inaugurato ufficialmente martedì 25 febbraio alle 11,30, sempre nella sede di Valpharma San Marino.

cs Valpharma