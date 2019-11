IOACCOLGO alla Fiera di Santarcangelo

I visitatori della storica Fiera di San Martino a Santarcangelo di Romagna, da sabato 9 a lunedì 11 si potranno confrontare con i volontari presenti al presidio di #IoAccolgo, la campagna per l’abrogazione dei due decreti sicurezza e l’annullamento degli accordi con la Libia. Il punto informativo sarà collocato sotto i portici di via Garibaldi; subito riconoscibile dal luccichio delle coperte termiche dorate simbolo della campagna, che servono a stimolare il pensiero della gente sul tema delle migrazioni. Qui i visitatori della tradizionale fiera potranno ricevere materiali informativi e sottoscrivere l'appello. La finalità della campagna è infatti aprire un dibattito “vero” tra le persone, che superi gli slogan che hanno beceramente semplificato un tema articolato come quello delle migrazioni, disseminando distacco e odio tra gli esseri umani. Il dibattito deve far riemergere i valori della tolleranza, della reciproca comprensione e dell'accoglienza presenti nell'animo delle persone. L’appello vuole spingere Parlamento e Governo a superare le leggi sbagliate che stanno negando diritti umani ad intere categorie di persone presenti nel nostro Paese. Ricordiamo che le informazioni e la possibilità di sottoscrivere l'appello sono a disposizione anche presso ogni sede dei soggetti aderenti alla campagna, ed online digitando www.ioaccolgo.it Dalla costituzione del comitato locale #IO ACCOLGO di Rimini dello scorso ottobre si possono vedere numerose le coperte termiche dorate, appese alle sedi delle associazioni aderenti, lungo le vie delle nostre città. Intanto arrivano le prime risposte alla richiesta di adesione inviata ai Sindaci dei Comuni della nostra provincia: iniziano a comparire le coperte termiche anche alle sedi comunali. E' di pochi giorni fa l'annuncio dell'adesione dei Comuni di Rimini e di Santarcangelo, mentre il comitato locale di #Io Accolgo si aspetta a breve le risposte degli altri Comuni e della Provincia.