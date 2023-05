Ipa Adrion (2021-2027): Infoday sammarinese ina merito alla prima 'call for proposal'

A seguito della nuova possibilità per San Marino di accedere ai bandi Interreg-VI IPA ADRION, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e il Dipartimento Affari Esteri hanno il piacere di informare che il 16 maggio 2023 si terrà a San Marino, presso la Sala Montelupo di Domagnano, il National Infoday sammarinese riguardante il primo bando (call for proposals) del suddetto Programma transnazionale europeo. Incluso a inizio 2022 nella Strategia Macroregionale EUSAIR e successivamente nel Programma IPA ADRION (2021-2027), San Marino per la prima volta entra a far parte dei meccanismi della Cooperazione Territoriale Europea. La partecipazione di San Marino a IPA ADRION apre la possibilità ai soggetti pubblici e privati sammarinesi di concorrere alla realizzazione di progetti europei finanziati dal Programma, in collaborazione con i partner provenienti dagli altri Paesi eleggibili dell’area Adriatico-ionica. La prima call for proposals pone tra le sue priorità di intervento i temi dell’innovazione, dell’ambiente, del cambiamento climatico, dell’economia circolare e della mobilità sostenibile. Per maggiori informazioni, è possibile scaricare i documenti utili riguardanti il bando sulla pagina: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/call-for-proposals/ipa-adrion- first-call-for-proposals/ L’Infoday darà spazio all'esperienza dei funzionari del Segretariato Congiunto di IPA ADRION che illustreranno i dettagli tecnici del bando, il funzionamento e le modalità di presentazione della proposta progettuale. Seguirà dibattito aperto alle domande e curiosità del pubblico in sala. Si inoltra in allegato il programma dell’evento. Si raccomanda l’iscrizione online al link entro il 12 maggio 2023.

cs Segreteria Esteri

