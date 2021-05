Ipotesi riforma mercato del lavoro: serve una riforma complessiva e una visione per il paese

Nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 05 maggio, presso la Segreteria di Stato al Lavoro, Unione Sammarinese dei Lavoratori ha partecipato ad un incontro in merito alla bozza di documento contenente le linee guida e le ipotesi di riforma del mercato del lavoro e del sistema di collocamento. Dal confronto scaturito esprimiamo contrarietà sia sul metodo che su gran parte del contenuto. Innanzitutto abbiamo riferito alla Segreteria come gli elementi oggetto di confronto vadano trattati all’interno di una riforma complessiva del mercato del lavoro che coinvolga più Segreterie di Stato per gli aspetti di competenza e non all’interno di un provvedimento “stralcio”. Peraltro evidenziamo come il focus del documento sottopostoci sembra essere rivolto ad aspetti diretti ad una maggior precarizzazione dei posti di lavoro e deregolamentazione del mercato del lavoro piuttosto che rivolti a creare opportunità e favorire l’inclusione lavorativa di categorie ad oggi fortemente penalizzate quali donne, giovani, over 50 e persone con abilità residue. A tal riguardo sarebbe opportuno avere contezza di quali siano le strategie di sviluppo economico a medio-lungo termine e su quali settori e con quali risorse si voglia investire per rilanciare l’intero sistema paese al fine di rappresentare alla popolazione una concreta prospettiva. Infine riteniamo vada assolutamente potenziato ed implementato il collocamento pubblico soprattutto in relazione all’attività di formazione sia di tipo programmatico a medio-lungo termine, coerente con le scelte strategiche e di sviluppo del paese, sia ordinaria ed incentrata su tematiche trasversali, quali aggiornamento delle competenze linguistiche, informatiche, professionali, rivolta ai lavoratori in ammortizzatori sociali o disoccupati per favorirne maggiormente l’occupabilità e la rioccupabilità.