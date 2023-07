Irene Grandi apre la Notte Rosa di Misano Adriatico

È Irene Grandi la grande protagonista della Notte Rosa 2023 a Misano Adriatico. La cantante toscana aprirà gli eventi del weekend rosa con un concerto dal titolo “Io in Blues”, in programma venerdì alle 21:30 in Piazza della Repubblica. Si tratta di un ritorno alle origini, a quando si esibiva nei piccoli club, interpretando i grandi successi del blues e del soul. Un concerto che è un viaggio tra brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino ai ’90, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues. A mezzanotte, poi, ci sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico, con i fuochi d’artificio che coloreranno il cielo sopra Piazzale Roma. Sabato 8 luglio un altro evento molto atteso, in particolare dai più giovani: alle 21:30 arriva il Carnevale dell’Estate. Sul lungomare, lungo via Repubblica e le principali vie del centro, sfileranno i singolari carri allegorici realizzati dai Comitati di Frazione e animati da musica, balli e spettacoli. Sabato sera, al Parco del Sole di Misano Brasile, è in programma anche la cerimonia di chiusura del Festival della Pallamano, l’evento sportivo giovanile in scena in questi giorni a Misano, Riccione e Rimini. Infine, domenica, al Parco del Sole si balla dalle 21:00 con i maestri Andrea e Nicole, mentre in Piazza della Repubblica, alle 22:00, ci sarà il tradizionale Welcome Show.

