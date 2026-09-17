ISAL-CSdL, anche quest’anno ha contribuito a iniziative di solidarietà interna e internazionale

Confermati gli interventi per Gaza e le adozioni a distanza in Kenya. Sul piano interno, offerto un contributo ad Asspic, Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale

L’Istituto Servizi al Lavoro della CSdL (ISAL) ringrazia tutti coloro che hanno destinato ad esso il tre per mille della dichiarazione dei redditi, contribuendo così alle iniziative di solidarietà interna e internazionale che l’ISAL finanzia annualmente.

Quest’anno l’Istituto Servizi al Lavoro ha confermato l’intervento umanitario a favore degli abitanti di Gaza, che continuano a vivere in condizioni a dir poco drammatiche, e le adozioni a distanza presso il Centro Sociale di Kivuli, in Kenya, gestito dalla Associazione Amani.

Al contempo l’ISAL ha devoluto un contributo all’ASSPIC, Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale, nata nel 2017 con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti colpiti da queste malattie neurodegenerative (es. Alzheimer) e delle loro famiglie.

Attraverso una serie di iniziative concrete, l'ASSPIC supporta l'attività clinica del reparto di Neurologia dell'Ospedale di Stato, e organizza attività mirate come la creazione di gruppi di stimolazione cognitiva e gruppi di sostegno psicologico rivolti sia ai pazienti che ai familiari che se ne prendono cura.

In un incontro con il CdA dell’ISAL, tali iniziative sono state illustrate in modo approfondito dalla Presidente dell’ASSPIC Arolda Ranocchini, che ne ha sottolineato il valore e i benefici a favore degli assistiti, così come degli stessi familiari, i quali vivono anch’essi una condizione di grande difficoltà, proprio per la particolarità ed estrema complessità di queste patologie così devastanti. La solidarietà, in particolare verso le persone più fragili e svantaggiate, è uno dei valori fondanti e maggiormente caratterizzanti della CSdL, che si concretizza attraverso queste iniziative e più in generale nella propria attività quotidiana.



Foto: L’incontro del CdA dell’ISAL-CSdL con la Presidente dell’ASSPIC Arolda Ranocchini (terza da sinistra)





Comunicato stampa

ISAL-CSdL

Istituto Servizi al Lavoro









