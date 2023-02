Iscrizione all'Ordine degli Infermieri e Infermieri pediatrici della Repubblica di San Marino

Iscrizione all'Ordine degli Infermieri e Infermieri pediatrici della Repubblica di San Marino.

In base all’Art.38 comma 6 del Decreto Delegato del 6 giugno 2022 n.88 e successive modifiche, gli infermieri e gli infermieri pediatrici che intendano esercitare la professione in qualità di dipendente pubblico, privato o libero professionista devono iscriversi all’Ordine rispettando il termine di iscrizione previsto per il 30 giugno 2023. Le iscrizioni avverranno, previo appuntamento inviando una mail a info@opisanmarino.sm, presso la sede della CNLP in via Ventotto Luglio, 212 scala A piano 1 interno 5/17 Borgo Maggiore 47893 Repubblica di San Marino a partire da VENERDI’ 24 FEBBRAIO nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Accedendo al sito www.opisanmarino.sm sarà possibile visionare l’informativa e scaricare la relativa modulistica che andrà consegnata al momento dell’iscrizione.

c.s. Consiglio dell’Ordine

