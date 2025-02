UFFICIO DEL TURISMO Iscrizioni al nuovo corso di formazione per Guida Turistica e Accompagnatore Turistico entro le ore 13.00 di venerdì 7 marzo 2025

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ricorda che è possibile iscriversi al corso di formazione per Guide Turistiche e Accompagnatore Turistico, organizzato in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale, entro le ore 13.00 di venerdì 7 marzo 2025 tramite l’applicativo "Istanze On Line" www.gov.sm. In allegato è il calendario con i percorsi, i giorni e gli orari. Le lezioni contrassegnate con l'asterisco (*) si svolgeranno in esterna, in luoghi specificati dagli organizzatori. Le restanti lezioni, essendo di natura frontale, potranno essere seguite sia in presenza che a distanza, a condizione che sia disponibile una connessione internet stabile e adeguata. Il percorso formativo è rivolto a chi desidera approfondire la conoscenza del patrimonio storico, artistico, legislativo, architettonico, archeologico e naturalistico della Repubblica di San Marino e si propone di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per accedere all'esame di abilitazione professionale di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico. Il corso e i contenuti formativi sono strutturati in moduli specifici per ciascun profilo professionale: Guida Turistica - 60 ore - include moduli su storia e ordinamento di San Marino, legislazione turistica, archeologia, storia dell’arte, architettura, ambiente e tecniche di comunicazione. Accompagnatore Turistico - 30 ore - comprende i percorsi storico-legislativo, storico-artistico e due ore di pratica. Il corso è aperto a tutti coloro che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente e consultabilisul sito del Centro di Formazione Professionale La quota di partecipazione è di € 500,00 per il percorso formativo di guida turistica e di € 250,00 per quello di Accompagnatore Turistico. La frequenza sarà gratuita per gli iscritti all’Albo delle Professioni Turistiche.

cs Visit San Marino

File allegati Il calendario

