

La Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura e la Direzione della Scuola d’Infanzia e del Nido per l’Infanzia comunicano che le iscrizioni alla Scuola d’Infanzia per l’anno scolastico 2026-2027 saranno aperte dal 11 al 20 marzo 2026.

Potranno essere iscritti i bambini e le bambine in possesso di cittadinanza sammarinese, di residenza o permesso di soggiorno. Saranno ammessi a frequentare:

- da inizio anno scolastico, gli alunni che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2026; - dal 1° febbraio 2027, gli alunni che compiranno i 3 anni entro il 31 maggio 2027.

Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate:

dal portale https://infanzia.istruzione.sm/ tramite l’apposito link.

Dovrà essere effettuata la pre-iscrizione per poter accedere e provvedere alla compilazione del modulo e al caricamento dei documenti necessari.

La procedura di iscrizione potrà essere eseguita in modalità online o presso gli uffici della Direzione tramite le postazioni messe a disposizione, tutti giorni dal 11 al 20 marzo dalle ore 08.00 alle ore 17.00 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 08.00 alle ore 13:00 (il venerdì).



Si raccomanda di avere a disposizione:

il codice ISS del bambino;

la carta SMAC del genitore delegato al pagamento della refezione scolastica; il codice IBAN per chi desidera addebitare il pagamento della refezione scolastica su conto corrente;

e di porre attenzione ai documenti da scaricare, compilare ed allegare, altrimenti il sistema non consentirà di procedere all’inoltro della domanda.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Direzione Scuola d’Infanzia e Nido per l’Infanzia

tel. 0549-885709/11/02/01

e-mail: centrodocumentazione.infanzia@pa.sm

vicedirettore.infanzia@pa.sm direttore.infanzia@pa.sm



Comunicato stampa

La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura







