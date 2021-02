Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia anno scolastico 2021 – 2022

La Direzione della Scuola dell’Infanzia e dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia comunica alla cittadinanza che sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021-2022. Potranno essere iscritti i bambini e le bambine in possesso di cittadinanza sammarinese, residenza o permesso di soggiorno. Gli alunni saranno ammessi a frequentare:

- dall’inizio dell’anno scolastico, qualora compiano i 3 anni entro il 31 dicembre 2021;

- dal 1° febbraio 2022, nel caso in cui il compimento dei 3 anni avvenga entro il 31 maggio 2022.

Le domande di iscrizione potranno essere fatte pervenire, a partire da lunedì 1 marzo e fino a venerdì 12 marzo, tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni.infanzia@pa.sm Le domande potranno, in alternativa, essere presentate direttamente presso gli uffici della Direzione della Scuola dell’Infanzia e dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, in via J. H. Dabrowski n. 1, San Marino, nei giorni: 2 – 3 – 4 e 9 – 10 – 11 marzo 2021, dalle ore 09.00 alle ore 12.00

I moduli da compilare ed il regolamento per le iscrizioni sono reperibili sul sito web www.infanzia.educazione.sm e presso la Direzione. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Direzione Scuola d’Infanzia e Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia tel. 0549-8857/04/03/02 – email: segreteria.infanzia@pa.sm

c.s. Segreteria di Stato Istruzione

