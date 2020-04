ISCRIZIONI alle CLASSI INTERMEDIE della Scuola Elementare anno scolastico 2020-2021

ISCRIZIONI alle CLASSI INTERMEDIE della Scuola Elementare anno scolastico 2020-2021.

Nel periodo dal 4 all’8 maggio 2020 si svolgeranno le iscrizioni alle classi seconda, terza, quarta e quinta della Scuola Elementare per gli alunni i cui genitori, in caso di cambio di residenza o per altre motivazioni, intendono richiedere il trasferimento in un altro plesso situato nel territorio della Repubblica di San Marino. Per avanzare la domanda di trasferimento i genitori devono compilare il modulo A1 “Iscrizione ad altro plesso”, reperibile sul sito (www.elementare.educazione.sm) oppure disponibile presso la Direzione della Scuola Elementare – via N. Bonaparte, 4 - San Marino. Le certificazioni, relative a data e luogo di nascita, residenza, codice I.S.S., possono essere rese tramite apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscrivibile dagli interessati. Le domande possono essere inviate a mezzo posta o fax (0549/882711-885441) o email (segreteria.elementari@pa.sm) oppure consegnate direttamente alla Direzione della Scuola Elementare, richiedendo preventivamente un appuntamento ai seguenti numeri telefonici (0549-882717 – 882729 – 882728). La Direzione valuterà le domande tenendo conto del numero degli alunni già iscritti e della recettività delle strutture. Si precisa che gli alunni delle classi intermedie della Scuola Elementare che proseguiranno il percorso scolastico nel medesimo plesso verranno iscritti d’ufficio alla classe successiva al termine delle valutazioni di fine anno.

TRASPORTO SCOLASTICO

Il trasporto scolastico è coordinato dal Servizio Trasporti A.A.S.S. e viene svolto in compartecipazione con imprese private. E’ assicurato solamente agli alunni residenti nel bacino di pertinenza o in una zona polmone del plesso scolastico. I genitori sono tenuti a compilare il modulo “Richiesta Trasporto Scolastico” per indicare se intendono o meno usufruire del trasporto scolastico e a prendere visione del “Regolamento utenti servizio trasporto scolastico” predisposto dall’A.A.S.S.

c.s. IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott. Francesco Berardi

