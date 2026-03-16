Iscrizioni aperte fino alle ore 18.00 di mercoledì 18 marzo per i corsi di formazione per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva

Iscrizioni aperte fino alle ore 18.00 di mercoledì 18 marzo per i corsi di formazione per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva.

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, in collaborazione con USOT - Unione Sammarinese Operatori del Turismo – ricorda che il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva è fissato per le ore 18.00 di mercoledì 18 marzo 2026. Si rammenta inoltre che la formazione sarà completamente gratuita per tutte le attività ricettive che hanno sede in Repubblica o per coloro che desiderino avviare una futura impresa ricettiva ed è obbligatoria per coloro i quali non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento 8 giugno 2010 nr. 3. Il corso di 16 ore totali è finalizzato a fornire agli iscritti le necessarie competenze e professionalità per consentire loro di essere conformi con quanto previsto dalle norme e, in particolare, per poter gestire i vari processi e fasi in cui si articola un’attività ricettiva, rispondendo in maniera efficace ai cambiamenti dettati dalle evoluzioni del mercato, dall’innovazione tecnologica e dalle esigenze di offrire servizi sempre più efficaci ai visitatori. Per iscriversi è necessario inviare una mail a: info@usot.sm. I corsi si svolgeranno nelle giornate del 23, 26, 30 marzo e 2 aprile presso la sede di USOT in via Napoleone Bonaparte n° 75 a San Marino. L’attestato verrà rilasciato al raggiungimento di almeno l’80% di frequenza. Per coloro i quali avessero un qualche impedimento a partecipare a uno o più moduli, sarà possibile collegarsi da remoto tramite piattaforma zoom richiedendone anticipatamente l'attivazione all’indirizzo email info@usot.sm

C.s. - Ufficio del Turismo

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