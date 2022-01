Iscrizioni corsi serali di lingua per tutti - 2° trimestre

Fino a fine gennaio sono aperte le iscrizioni online ai Corsi Serali di Lingua per Tutti – 2° Trimestre . I corsi avranno inizio il 14 marzo 2022 e termineranno il 31 maggio 2022 con sede presso la SCUOLA MEDIA di FONTE DELL’OVO. Le lezioni di inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, giapponese e arabo saranno strutturate in due incontri settimanali da 90 minuti, quelle di inglese conversazione due incontri da 60 minuti, mentre il corso di italiano per stranieri prevede un unico incontro settimanale da 120 minuti. Gli studenti iscritti ai corsi di inglese B1 e B2 potranno sostenere nel mese di giugno 2022 l’esame per la certificazione delle competenze linguistiche con validità per le graduatorie delle liste di collocamento dell’UPAL (Ufficio Politiche Attive del Lavoro di San Marino). Alle quote di partecipazione standard è prevista la riduzione del 20% per i pensionati e del 40% per studenti e disoccupati, previo possesso dei requisiti richiesti. La partecipazione è consentita anche a coloro che non risiedono in San Marino o che non possiedono cittadinanza sammarinese. Per costi, rimborsi, orari e modalità di iscrizione consultare il sito www.istruzioneecultura.sm sezione Corsi Serali di Lingua per Tutti 2021/2022.

c.s. Segreteria Istruzione

