Iscrizioni record e parterre internazionale per il Tebaldi 2026

Un altro record di iscrizioni per il Renata Tebaldi International Voice Competition, dedicato quest'anno al repertorio operistico da Mozart ai giorni nostri. Hanno, infatti, sfiorato quota 200 le domande di iscrizione pervenute per l'edizione 2026 del concorso di canto lirico nato a San Marino dalla volontà del grande soprano “voce d'angelo”, che scelse la Repubblica del Titano come sua residenza. Dalla prima edizione nel 2005 a oggi, l'eco del Concorso è rimbalzata in tutto il mondo, laureando numerosi artisti oggi in luminosa carriera internazionale e richiamando quest'anno candidati da ben 46 paesi. Fra questi la commissione artistica (Barbara Andreini, Davide Cavalli e Nicola Valentini della Fondazione Tebaldi, a cui si sono aggiunti i soprani e docenti Cristina Curti, Anna Kasyan ed Elizabeth Norberg-Schulz) ha selezionato 44 giovani talenti che giungeranno a San Marino per partecipare alle fasi finali, dal 15 al 18 settembre. Si tratta di 27 soprani, 6 mezzosoprani, 1 contralto, 4 tenori, 4 baritoni e 2 bassi provenienti da 21 diversi paesi, dall'Europa agli Stati Uniti, dalla Turchia fino alla Nuova Zelanda. Ad ascoltarli, per individuare le stelle del futuro, San Marino ospiterà una giuria internazionale di altissimo profilo, presieduta da Sebastian Schwarz, casting manager del Teatro alla Scala di Milano, e composta da Laurent Brunner (Opéra Royal/Château de Versailles Spectacles), Jonathan Friend (Irish National Opera di Dublino, Royal Swedish Opera di Stoccolma, Houston Grand Opera), Iva Hraste-Sočo (Teatro Nazionale Croato di Zagabria), Javier Menéndez Álvarez (Teatro de la Maestranza di Siviglia), cui si affiancherà nella serata finale anche la giura critica, composta da specialisti del settore. Le eliminatorie, le semifinali e il concerto conclusivo saranno aperti al pubblico, che nell'ultima serata potrà anche votare il proprio beniamino, rendendosi così parte attiva di un evento che rende la Repubblica di San Marino un vero punto di riferimento per l'arte lirica mondiale. Sono aperte le prenotazioni per il concerto del 18 settembre.

c.s. Fondazione Renata Tebaldi







