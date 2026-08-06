Isee parificato 2026 e domande esonero Tasse Universitarie ER.GO: prenota l’appuntamento

Riparte il servizio CDLS per la compilazione dell’ISEE Università parificato e per le domande di esonero delle tasse universitarie ER.GO per gli studenti sammarinesi iscritti alle Università Italiane. Prenota subito il tuo appuntamento: chiama lo 0549 962080/ 962081/ 962087. Per tre giovedì di settembre, il 10, 17 e 24 settembre, sarà presente la nostra esperta fiscalista grazie alla collaborazione con CAF CISL Emilia Romagna. Il servizio è gratuito per i nuovi e vecchi iscritti CDLS (deve essere iscritto almeno uno dei genitori dello studente). Per i non iscritti il costo è di 30 euro. Il servizio Isee si svolge al secondo piano della sede CDLS a Domagnano in via Cinque febbraio n.17. Per poterti fornire il miglior servizio, ti invitiamo a consultare con attenzione i Bandi emessi dalla tua Università per poter predisporre la documentazione necessaria. È importante verificare la data di scadenza delle domande da presentare, ogni Ateneo infatti applica date di scadenza diverse. Dovrai inoltre comunicarci il tuo numero di matricola, il nome dell’Università e il corso frequentato. Chiama e prenota al più presto il tuo appuntamento!

C.s. - CDLS







