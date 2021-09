ISEE per le Università di Emilia Romagna e Marche, servizio gratuito erogato grazie ad accordo CSdL-CGIL

ISEE per le Università di Emilia Romagna e Marche, servizio gratuito erogato grazie ad accordo CSdL-CGIL.

Nell'ottica di ampliare i servizi offerti ai propri iscritti e in generale a tutti i cittadini, la CSdL ha raggiunto un accordo con la CGIL di Rimini e la CGIL della provincia di Pesaro-Urbino per la compilazione delle pratiche ISEE per gli studenti che frequentano le Università rispettivamente delle regioni Emilia Romagna e Marche. Il servizio viene erogato in forma del tutto gratuita. Gli universitari che hanno necessità di tale documento possono chiamare la CSdL, lasciando i propri dati e il motivo per il quale si richiede l'ISEE, e verranno ricontattati da operatori della CGIL di Rimini o di Pesaro-Urbino, i quali provvederanno a fissare l'appuntamento presso i loro uffici e a realizzare la pratica. Tel. CSdL 0549 962060, chiedere di William Santi.

CSdL

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: