ISEE università: boom di richieste allo sportello CDLS Esauriti tutti gli appuntamenti del mese di settembre. Altre 4 nuove date

ISEE università: boom di richieste allo sportello CDLS.

Anche quest’anno il servizio Isee Università che la Confederazione Democratica ha realizzato in collaborazione con il CAF CISL Emilia Romagna ha registrato un fortissimo gradimento da parte di iscritti e non iscritti alla CDLS ed un rilevante numero di richieste: in due settimane esauriti tutti gli appuntamenti in calendario il mese di settembre. Tenuto conto del grande numero di richieste in lista di attesa, in accordo con il CAF CISL Emilia Romagna, abbiamo deciso di aggiungere altre date per il prossimo mese di Ottobre: il servizio verrà prestato nel pomeriggio di venerdì 7/10 – giovedì 13/10, venerdì 21/10 e venerdì 28/10 – sempre con l’orario 14,00 – 17,30 – previo appuntamento telefonico ai numeri 0549/962080 - 81 - 89. Si invitano gli interessati a contattare subito la CDLS per fissare l’appuntamento tenuto conto del limitato numero di posti disponibili e della grande richiesta. La dichiarazione "ISEE parificata" è la certificazione che gli studenti (compresi quelli sammarinesi) non residenti in Italia devono presentare quando si iscrivono all'anno accademico per calcolare il pagamento delle tasse universitarie in base alla situazione economica familiare. Le università italiane prevedono fasce agevolate delle rette universitarie in base al reddito del nucleo familiare dello studente. La certificazione ISEE parificata è necessaria anche in fase di richiesta di eventuali borse di studio. Grazie alla consolidata collaborazione tra CDLS ed il CAF CISL Emilia Romagna, una operatrice sarà presente presso la sede della Confederazione Democratica, al 2° piano del Central Square di Domagnano, per informare ed assistere gli studenti universitari sammarinesi non residenti in Italia riguardo alle agevolazioni previste per le rette universitarie e per la richiesta di borse di studio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: