ISEE Università italiane: riparte il servizio CDLS per gli studenti sammarinesi

Dopo il grande apprezzamento per il servizio svolto negli anni passati, riparte anche quest’anno il servizio ISEE Parificato 2025 e domande per l’Esonero Tasse Universitarie ER.GO che la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi ha realizzato in collaborazione con il CAF CISL Emilia Romagna. Anche per il 2025 si prevede un rilevante numero di richieste da parte di iscritti e non iscritti alla CDLS: a tal fine si consiglia gli interessati a prenotare subito telefonicamente l’appuntamento. Il servizio, per gli studenti sammarinesi iscritti o che intendono iscriversi alle Università italiane, sarà attivo ogni giovedì del prossimo mese: il 4, 11, 18 e 25 settembre nella sede della CDLS al 2° piano del “Central Square” - Domagnano. Con orario 9,00 – 12,30 e 14,00 – 17,30, previo appuntamento telefonico ai numeri 0549/962080 - 87 - 89. E la possibilità di estendere il servizio anche a ottobre. Si invitano gli interessati a contattare subito la CDLS per fissare l’appuntamento tenuto conto del limitato numero di posti disponibili e della grande richiesta prevista. La dichiarazione "ISEE parificata" è la certificazione che gli studenti (compresi quelli sammarinesi) non residenti in Italia devono presentare quando si iscrivono all'anno accademico per calcolare il pagamento delle tasse universitarie in base alla situazione economica familiare. Le università italiane prevedono condizioni agevolate delle rette universitarie in base al reddito del nucleo familiare dello studente. La certificazione ISEE parificata è necessaria anche in fase di richiesta di eventuali borse di studio. Il servizio offerto da CDLS e CAF CISL Emilia Romagna, qualora richiesto dagli utenti, prevede anche la possibilità di predisporre le domande per l’esonero Tasse Universitarie ER.GO. Non sarà necessario rivolgersi fuori territorio per usufruire del servizio ISEE Parificato 2024, infatti grazie alla consolidata collaborazione tra CDLS ed il CAF CISL Emilia Romagna, una fiscalista esperta sarà presente ogni settimana nella sede della Confederazione Democratica, al 2° piano del Central Square di Domagnano, per informare ed assistere gli studenti universitari sammarinesi non residenti in Italia. Ancora una volta la CDLS è concretamente a fianco degli studenti e studentesse e delle famiglie sammarinesi.

c.s. Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi









