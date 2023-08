Isee Università: riparte il servizio Cdls-Caf Cisl Emilia Romagna

La CDLS al fianco degli studenti sammarinesi e delle loro famiglie: riparte potenziato il servizio ISEE Parificato 2023 e domande per l’Esonero Tasse Universitarie ER:GO. realizzato in collaborazione con il CAF CISL Emilia Romagna. Tenuto conto del grande apprezzamento del servizio, in accordo con il CAF CISL Emilia Romagna, abbiamo deciso di prevedere per gli appuntamenti ben otto giornate nei mesi di settembre ed ottobre, di cui sette giorni con diponibilità per mattino e pomeriggio, presso la sede della CDLS a Domagnano. Il servizio verrà prestato nei giorni di venerdì 1, 8, 15 e 22 settembre e 6, 13 e 27 Ottobre con l’orario 9,00 – 12,30 e 14,00 – 17,30 e nella giornata di mercoledì 18 Ottobre con l’orario 14,00 – 17,30, previo appuntamento telefonico ai numeri 0549/962089 – 80 - 81. Si invitano gli interessati a contattare subito la CDLS per fissare l’appuntamento tenuto conto del limitato numero di posti disponibili e della grande richiesta prevista. La dichiarazione "ISEE parificata" è la certificazione che gli studenti (compresi quelli sammarinesi) non residenti in Italia devono presentare quando si iscrivono all'anno accademico per calcolare il pagamento delle tasse universitarie in base alla situazione economica familiare. Le università italiane prevedono condizioni agevolate delle rette universitarie in base al reddito del nucleo familiare dello studente. La certificazione ISEE parificata è necessaria anche in fase di richiesta di eventuali borse di studio. Il servizio offerto da CDLS e CAF CISL Emilia Romagna, qualora richiesto dagli utenti, prevede anche la possibilità di predisporre le domande per l’esonero Tasse Universitarie ER.GO. Non sarà necessario rivolgersi fuori territorio per usufruire del servizio ISEE Parificato 2023, infatti grazie alla consolidata collaborazione tra CDLS ed il CAF CISL Emilia Romagna, una operatrice sarà presente presso la sede della Confederazione Democratica, al 2° piano del Central Square di Domagnano, per informare ed assistere gli studenti universitari sammarinesi non residenti in Italia. Ancora una volta la CDLS è concretamente a fianco degli studenti e studentesse e delle famiglie sammarinesi.

cs Cdls