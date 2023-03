Isiss Tonino Guerra di Novafetria: Un cocktail di emozioni per “Tonia”

Il 18 marzo nell’aula magna dell’ l’Isiss Tonino Guerra di Novafetria dell’indirizzo enogastronomico, si è tenuta la seconda edizione del concorso interregionale del ”Tonia Sauro Cocktail Competition” in ricordo della prof.ssa Tonia Sauro.

Tutti i docenti e il Dirigente Scolastico Dr. Camillo Giorgi hanno voluto dedicarle il concorso in collaborazione con il marito Nicola Dimatteo.

Nella splendida aula magna dell’Istituto sono stati 14 i concorrenti degli Istituti alberghieri in gara dalla Romagna; Alberghiero “Malatesta “Rimini, “Savioli “e “ Ial “ di Riccione, “Artusi” di Forlimpopoli, “T.Guerra” di Cervia e Novafeltria, mentre dalle vicine regioni ha partecipato l’alberghiero “Celli” di Piobbico per le Marche e il “Caprese Michelangelo” per la Toscana .

Il concorso è iniziato con un seminario informativo tenuto dal Comando Compagnia Carabinieri di Novafeltria per far capire a tutti gli studenti quali sono i rischi dell’abuso di alcool che oltre dal punto di vista salutare si possono ripercuotere dal punto di vista civile ed eventualmente penale per un’eventuale stato di ubriachezza.

Tutti i concorrenti si sono messi alla prova nella realizzazione inedita di un drink “alcool free- mocktail- a base di succhi , sciroppi e infusi con colori e profumi che richiamavano la vicina estate, attraverso un ricco paniere di prodotti offerti dagli sponsor e a disposizione dei concorrenti , abbinato ad una canzone degli anni ‘80 .

L’ispirazione del drink era libera per ogni studente, il cocktail poteva essere dedicato a chi si voleva, ma doveva trasferire alle giurie e al pubblico il significato del drink , attraverso uno storytelling , power point, video o altro che poteva essere dedicato a qualcuno , ad un ricordo , ad un’esperienza vissuta o altro.

Evento e competition curata nei minimi dettagli condotta dal Direttore artistico Spiridione Ripaldi, con l’attenta regia di SarcyDj e tutto il team-work dei docenti dell’indirizzo dell’enogastronomico della scuola.

Ogni studente, aveva a disposizione 10 minuti di tempo, oltre alla prova pratica, è stato sottoposto a domande tecniche da parte di barman esperti , di lingua inglese , presentando il proprio drink da un punto di vista sia organolettico che pratico ad una commissione che valutava gusto, decorazione, tecnica e storytelling/emozionale.

Durante la competition prima delle premiazioni finale in un ‘atmosfera di suspance vi è stata la consegna di una targa ricordo da parte di tutto il personale della scuola rappresentata dal Dirigente scolastico alla famiglia del Prof. Guido Villa purtroppo anche lui scomparso prematuramente.

Tre, le vincitrici finalisti assoluti: 1° classificata Sofia Ruffilli dell’Istituto Artusi di Forlimpopoli, , 2° classificata Amal Kabbori dell’Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini , infine la 3° classificata oltre al premio speciale di miglior drink della competition a Sofia Trovato del Cfp Ial di Riccione, le quali parteciperanno alla competition della finale Regionale di Cockt-AIL Junior delle scuole alberghiere nel mese di Maggio rappresentando appunto l’Istituto stesso.

Sono stati assegnati inoltre i premi speciali agli alunni:

Miglior esposizione merceologica del drink a Magrini Francesco dell’Istituto Alberghiero “ Caprese Michelangelo”;

Miglior storytelling/emozionale ad Alessia Saviotti dell’Istituto Alberghiero “T. Guerra”di Cervia ;

Miglior Tecnica di preparazione del Drink a Caimi Nicole e premio Drink award in English a Alberto Vittorio Del Bianco entrambi dell’Istituto Alberghiero T.Guerra di Novafeltria .

Infine, miglior decorazione del drink a Luca Aiudi dell’Istituto Alberghiero “Celli” di Piobbico.

Ad ogni partecipante è stato consegnato un attestato di partecipazione e una medaglia, consegnati dal marito della Prof.ssa Sauro.

A conclusione della competition oltre didattica- professionale, ma anche benefica sono stati raccolti fondi attraverso un buffet aperi-lunch di 1736,00 Euro devoluti interamente all’ AOVAM (Associazione Oncologica e Del Volontariato di Novafeltria) che assistono a domicilio e in ospedale pazienti malati di tumore e danno un sostegno ai loro famigliari, rappresentata dal Presidente Oddo Triani.

Si ringraziano tutti i partecipanti e tutto il personale della scuola per la splendida ed emozionante giornata per ricordare la Prof.ssa Tonia Sauro. Al prossimo anno!



