Ispezione AIFA in Valpharma S.p.A.

Un team giovane e preparato, investimenti importanti in progetti ambiziosi, collaborazione e trasparenza: sono i punti chiave per cui è arrivato il plauso di AIFA nei confronti di Valpharma San Marino al termine dei cinque giorni di ispezione. La visita dell’Agenzia Italiana del farmaco si è svolta dal 20 al 24 settembre nella storica sede di Valpharma San Marino e si è conclusa brillantemente, con i complimenti per la trasparenza e lo spirito collaborativo dimostrati dall’azienda. Il team ispettivo di AIFA ha confermato che l’azienda ha un buon sistema di qualità, distinguendosi inoltre per innovazione tecnologica e forte propensione all’inserimento in organico di nuovo personale altamente specializzato: i due ispettori hanno condiviso le proprie valutazioni, nella giornata del 24 settembre, con i membri dell’Authority sanitaria sammarinese Andrea Gualtieri e Alessandra Mellini, presenti anche loro in azienda nel corso dell’ultima giornata. “È un risultato di cui siamo felici e orgogliosi – commenta Alessia Valducci, Chairwoman di Valpharma Group – la formazione continua e l’implementazione dei sistemi di qualità proiettano Valpharma verso orizzonti sempre più ampi e verso nuovi obiettivi farmaceutici. Ci tengo a ringraziare tutta l’azienda per questo risultato che è frutto della condivisione e del lavoro di tutti”. L’Agenzia Italiana del Farmaco svolge periodicamente delle ispezioni programmate presso le aziende che producono farmaci, monitorando il ciclo produttivo dei farmaci e rilasciando, al termine, il certificato GMP. L’ultima visita ispettiva AIFA in Valpharama S.p.A. era avvenuta nel marzo del 2017.