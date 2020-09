Iss: aggiornamento dati Epidemia da Covid-19

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento dei dati dell’epidemia da Covid-19 nella Repubblica di San Marino. I casi totali in Territorio sono 727, di cui: 9 positivi, 42 decessi e 676 (+7) guariti. Rispetto all’ultimo aggiornamento del 18 settembre, si segnalano 4 nuovi casi di infezione al virus Sars CoV-2, riconducibili prevalentemente a rientri dall’estero. Le persone attualmente positive in territorio, sono appunto 9 e si trovano tutte in isolamento presso il proprio domicilio. L’età media è di 49 anni. Le quarantene attive sono in totale 10. Al 23 settembre 2020 compreso, risultano eseguiti 7.602 tamponi e 22.000 test sierologici. Si ricorda che gli operatori del numero di telefono sanitario per informazioni sul Covid-19, lo 0549 994001, rispondono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12:30. Si segnala inoltre che le Segreterie di Stato agli Esteri e alla Sanità hanno aggiornato l’elenco dei paesi dai quali è necessario segnalare preventivamente l’ingresso a San Marino per poter effettuare gli accertamenti sanitari. Chi proviene quindi da Bulgaria, Croazia, Francia, Grecia, Malta, Romania, Spagna, oltre che da paesi extra UE e non parte dell’Accordo Schengen (eccetto Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Stato della Città del Vaticano), ha l’obbligo di segnalare all’indirizzo e-mail viaggiareinformati@esteri.sm il proprio ingresso a San Marino, comunicando i propri dati e specificando paese di provenienza e data del viaggio. Si rammentano infine le raccomandazioni ai cittadini di rispettare le normali indicazioni igienico sanitarie per contrastare la diffusione del virus e, che qualora presentassero febbre o sintomi respiratori, di non recarsi direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale, ma contattare prima il proprio medico curante o la guardia medica.

